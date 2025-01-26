تقييم مرموش أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 26 يناير 2025 - 11:24

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الجديد في كسب ثقة مدربه بيب جوارديولا مما جعله يدفع به كأساسي أمام تشيلسي بعد انضمامه للفريق بـ48 ساعة فقط، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز سيتي على ضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 23 من الدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان إيرلينج هالاند صاحب الهدف الثاني وصانع الهدف الثالث بمتوسط تقييم بلغ 8.1 درجة.

وبدأ مرموش مسيرته مع الفريق السماوي يوم السبت، بعدما أعلن النادي ضمه رسميا يوم الخميس فقط قادما من آينتراخت فرانكفورت..

ولعب مرموش 74 دقيقة، قبل أن يستبدل بكيفن دي بروين حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم سيتي 2-1.

وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء:

دقائق لعب: 74

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3.

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