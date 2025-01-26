تقييم صلاح أمام إبسويتش من الصحف الإنجليزية

الأحد، 26 يناير 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك إبسويتش تاون، في مباراة شهدت نجاح فريقه في استكمال سلسلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه إبسويتش الذي يضم مواطنه سام مرسي بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 23 من الدوري.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إبسويتش حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان كودي جاكبو صاحب الهدفين الثالث والرابع بمتوسط تقييم بلغ 8.5 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 23 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 381 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 234 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول إبسويتش تاون
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