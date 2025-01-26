مواعيد مباريات الأحد 26 يناير 2025.. الأهلي ضد بيراميدز وختام مجموعات اليد

الأحد، 26 يناير 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز - الأهلي - إمام عاشور

يشهد اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير 2025 عددا من المنافسات المختلفة.

وتنطلق منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري بإقامة 4 مواجهات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يلعب الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما طلائع الجيش يواجه فاركو في نفس التوقيت ويقام عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

أما قمة الجولة بين الأهلي وبيراميدز على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وأخيرا تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق ليستر في تمام الرابعة عصرا عبر قناة بي إن سبورتس 1، بينما يحل برينتفورد ضيفا على كريستال بالاس ويذاع عبر بي إن سبورتس 2.

ويستضيف أستون فيلا فريق وست هام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولام في تمام التاسعة مساء وعبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق فالنسيا في تمام العاشرة مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كرة يد

يختتم منتخب مصر مبارياته في مجموعات الدور الرئيسي بمواجهة كاب فيردي في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحتاج الفراعنة للفوز لحسم التأهل إلى ربع النهائي وتحديد المنافس المقبل.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق ليون في السادسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف نيس بقيادة محمد عبد المنعم فريق مارسيليا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري المصري الأهلي بيراميدز
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