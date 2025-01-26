أسقط طبق الطعام.. ريال مدريد يضرب بلد الوليد بهاتريك مبابي

الأحد، 26 يناير 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

قال عنه كارلو أنشيلوتي إنه يمكن الاعتماد عليه في الفريق الأول بعد عودته، واعتبرها هو إطراء كبير من أحد أفضل المدربين في التاريخ إن لم يكن الأفضل.

قال هو إن قدوته كاسيميرو نجم ريال مدريد السابق الذي أخبره بالنصيحة الذهبية: عليك أن تتعامل مع كل كرة وكأنها طبق طعام.

خيوط رائعة لقصة يفترض أن تكون رائعة للاعب الوسط المدافع ماريو مارتن المعار من ريال مدريد لصفوف بلد الوليد قبل مواجهة الفريقين، ينقصها فقط النهاية المناسبة..

والنهاية؟ خروج مارتن مطرودا بالإنذار الثاني عقب تسببه في ركلة جزاء سجل منها كيليان مبابي هدف ريال مدريد الثالث وأكمل الهاتريك.

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الفوز الذي حققه ريال مدريد في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني على حساب بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد، منح الميرينجي صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و10 نقاط عن برشلونة الذي يواجه فالنسيا في نفس الجولة.

أما بلد الوليد فيحتل المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

البداية أتت بتسديدة خطيرة من دافيد توريس لاعب بلد الوليد تألق الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها في الدقيقة 2.

وتلقى ماريو مارتن الإنذار الأول في الدقيقة 15 عقب تدخل قوي.

وفي الدقيقة 24 كاد بلد الوليد يسجل مجددا بتسديدة من مامادو سيلا، ولكن مرة أخرى تصدى كورتوا.

وأتى الهدف الأول بتوقيع كيليان مبابي في الدقيقة 30، بعد تمريرة من جود بيلينجهام داخل المنطقة.

مرة أخرى سجل كيليان في الدقيقة 57، بصناعة رودريجو هذه المرة.

وحل دافيد ألابا بدلا من راؤول أسينسيو، ولوكا مودريتش بدلا من داني سيبايوس في الدقيقة 68.

ثم أتى أردا جولر بدلا من رودريجو في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 88 طالب ريال مدريد بركلة جزاء بعد إعاقة أخرى من ماريو مارتن، وبعد العودة لتقنية الفيديو، اتضح أن مارتن أسقط طبق الطعام على الأرض، ليخرج مطرودا بالإنذار الثاني، ويسجل مبابي من علامة الجزاء هدف الهاتريك في الدقيقة 91.

ريال مدريد كيليان مبابي الدوري الإسباني
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