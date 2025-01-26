مستوحى من "الزليج".. كاف يعلن شعار أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) شعار بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب بنهاية العام الجاري.

وستقام قرعة البطولة يوم 27 يناير الجاري في المغرب.

ويظهر الشعار الجديد لنسخة 2025 بين عالمي الرياضة والفن، ويحكي قصة فخر ومرونة وأمل.

وهو مستوحى من فن الفسيفساء المغربي "الزليج"، وهو شكل فني خالد من الفسيفساء، يعيد شعار البطولة تعريف كرة القدم كلوحة حيث تلتقي الإبداع والدقة والشغف.

تماما كما يتم تصنيع قطع الزليج وتجميعها بدقة لتشكيل تصاميم خلابة، فإن كل لحظة في كرة القدم تتجه نحو تحفة فنية من المهارة والعمل الجماعي والانتصار.

تتجاوز الألوان النابضة بالحياة؛ الذهبي للإنجاز، والأخضر للوحدة، والأحمر للمرونة والأزرق للإمكانات اللامحدودة، مجرد الجماليات. إنها تجسد روح كرة القدم الأفريقية، وتمثل طاقة اللعبة وقوة اللاعبين وشغف المشجعين.

ومن المقرر إقامة القرعة يوم 27 يناير الجاري، في المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط بالمغرب.

وكشف كاف عن حضور أساطير كرة القدم الإفريقية للقرعة ومن بينهم عصام الحضري والكاميروني باتريك مبوما والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو، والمالي مومو سوسوكو، والزامبي كريستوفر كاتونجو.

وتوج الحضري بـ4 بطولات لكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر بوركينا فاسو 1998، ومصر 2006، وغانا 2008، وأنجولا 2010.

ويعد الحضري أكبر لاعب في تاريخ بطولات الأمم الإفريقية بعمر 44 عاما في بطولة الجابون 2017.

وستبدأ مراسم القرعة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وافتتح الملك الحسن الثاني عام 1961 تكريما لوالده، المسرح الوطني محمد الخامس، وهو جوهرة معمارية تقع في قلب العاصمة المغربية. إنه يجسد الأناقة والتراث الثقافي الغني للمغرب، البلد الذي يستعد لاستضافة نسخة لا تنسى من كأس إفريقيا للأمم.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 بينما النهائي يوم 18 يناير 2026.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا خلال الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وتقام منافسات كأس العالم في صيف 2026 بقارة أمريكا الشمالية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

وتستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.