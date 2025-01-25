مصدر من لجنة المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات

أوضح مصدر من لجنة المسابقات سبب عدم حرمان الزمالك من حضور جماهيره في المباراتين المقبلتين من الدوري المصري.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من لجنة المسابقات لـ FilGoal.com: "عقوبة إيقاف عامل مهمات الزمالك 6 مباريات مقسمة لـ 3 بسبب سب حكم اللقاء و3 للاعتداء على عامل مهمات مودرن سبورت".

وأضاف "لماذا لم يتم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات بدلا من منع الحاضرين؟ إذا تكرر السباب الجماعي مجددا ستكون العقوبة هي حرمان الزمالك من جماهيره وليس الحاضرين فقط".

وأكمل "تم تحديد العقوبة لمنح فرصة للجماهير لمراجعة أنفسهم، والمرة المقبلة سيتم حرمان الزمالك من جماهيره بالكامل مباراتين، ولن يقتصر على المتواجدين في المباراة".

وأتم موضحا "تم تعديل اللائحة، وأصبح حرمان النادي من جماهيره بالكامل في المرة الرابعة وليس الثالثة".

وجاءت عقوبات مباراة مودرن سبورت ضد الزمالك

منع مصطفى "ميلا" عامل مهمات الزمالك من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 95 ألف جنيه بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم المباراة والاعتداء على أحد العناصر المساعدة.

منع دخول مشجعي الزمالك الحاضرين في مباراة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2381 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز في الجولتين 10 و11 وغرامة مالية على النادي قيمتها 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة على استاد القاهرة يوم الإثنين المقبل في الجولة 10 من الدوري المصري.