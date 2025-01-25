إيقاف عامل مهمات الزمالك ومنع مشجعي الأبيض ضمن عقوبات الجولة 9 لـ الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية إيقاف مصطفى "ميلا" عامل مهمات الزمالك 6 مباريات ومنع مشجعي الزمالك في أحداث مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

مودرن سبورت × الزمالك

منع مصطفى "ميلا" عامل مهمات الزمالك من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 95 ألف جنيه بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم المباراة والاعتداء على أحد العناصر المساعدة.

منع دخول مشجعي الزمالك الحاضرين في مباراة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2381 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز في الجولتين 10 و11 وغرامة مالية على النادي قيمتها 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

وكان الزمالك قد أعلن إيقاف عامل مهماته في وقت سابق.

الجونة × البنك الأهلي

إيقاف أوجو صامويل لاعب الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف داو سيرال لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف ياو أنور لاعب البنك الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إنبي × طلائع الجيش

إيقاف أحمد صبحي لاعب إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد فتحي لاعب طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

الإسماعيلي × سموحة

إيقاف محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري المصري موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.