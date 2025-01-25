نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء

أبدى نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست استياءه من أداء الفريق في الخسارة الكبيرة أمام بورنموث بـ 5 أهداف دون رد.

وقال سانتو في تصريحاته لقناة بي بي سي بعد المباراة: "لا أحد توقع مباراة كهذه".

وأضاف "بورنموث كان أفضل منا. فعلنا الكثير من الأشياء بشكل خاطئ، فحين نعجز عن الهجوم ونمنح المساحات تصبح الأمور أصعب".

وأوضح "افتقرنا للتوازن ولم ندافع جيدا. في الشوط الثاني حاولنا تصحيح الأمور ولكننا لم نظهر ردة الفعل الصحيحة، ولذلك كان الشوط الثاني سيئا للغاية".

وتابع "يجب أن ندرك الأشياء التي فعلناها بشكل جيد حتى الآن وننفذها. فحين لا نفعل هذه الأشياء نصبح فريقا هشا للغاية".

واختتم "كرة القدم هي حياتنا، واليوم لم يكن يوما سعيدا بالطبع".

قبل الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان نوتنجهام فورست ثالث أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن ليفربول وهدف عن أرسنال، وبمعدل هدف واحد يسكن شباكه في المباراة (22 هدفا في 22 مباراة).

بعد هذه المباراة، صار بورنموث ثالث أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بـ 26 هدفا في شباكه، بعد أن حرص بنفسه على وصول عدد أهداف نوتنجهام المتلقاة إلى 27.

رحلة نونو سانتو الرائعة مع نوتنجهام تعرضت للضربة الأعنف منذ بداية الموسم، بخمسة أهداف دون رد على يد بورنموث.

الخماسية بدأها جاستن كلويفرت في الدقيقة 9، وأكملها واتارا دانجو بهاتريك في الدقائق 55 و61 و87، واختتمها أنطوان سيمينيو بالهدف الخامس في الدقيقة 91.

النتيجة تركت نوتنجهام في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر و3 نقاط عن أرسنا لالثاني.

بينما رفع بورنموث رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.