مرموش: كنت أتمنى احتساب الهدف.. وهكذا تسير الأمور بيني وبين هالاند

أبدى عمر مرموش نجم مانشستر سيتي سعادته بالفوز في مباراته الأولى مع الفريق أمام تشيلسي.

وقال مرموش في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "كان شعورا جميلا حين سجلت الهدف، وكانت لتصبح بداية ممتازة لو تم احتسابه".

وأضاف "ولكن الأهم أن الفريق فاز في النهاية".

وأوضح "الانسجام بيني وبين إرلينج هالاند كبير، فهو يتحدث معي منذ البداية ويحاول إدخالي في أجواء الفريق".

واختتم "إنه شخص جيد ولاعب خرافي وأنا سعيد للغاية باللعب معه".

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج هالاند وفيل فودين بعدما تقدم تشيلسي بهدف مبكر لنوني مادويكي.

ولم يخسر سيتي من تشيلسي في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ففاز في 9 وتعادل في 2.

وظهر مرموش لأول مرة بقميص سيتي بعد 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من فرانكفورت الألماني.

فوز سيتي رفع رصيده لـ 41 نقطة وارتقى بها للمركز الرابع فيما تراجع تشيلسي للمركز السادس برصيد 40 نقطة.

وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء؟

دقائق: 74

أهداف متوقعة xG: 0.15

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3