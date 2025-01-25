هالاند: أتطلع للعب بجوار مرموش.. وسنقضي وقتا ممتعا حقا

يتطلع إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي للعب أكثر بجوار عمر مرموش في الهجوم.

وشارك مرموش أساسيا لأول مرة مع سيتي وساهم في الفوز بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال هالاند عبر بي بي سي: "أعتقد أنني شاهدت مرموش في الدوري الألماني، سيكون رائعا أن ألعب معه، يمكنك رؤية شيئا خاصا".

وأضاف "أتطلع للعب بجواره وسنقضي وقتا ممتعا حقا".

وأكمل عن هدفه "هدفي هو شيء نتدرب عليه، نحاول التركيز على إيجاد المساحات وإيدرسون مرر لي الكثير من الكرات الحاسمة بالفعل، الأمر يتعلق بالتوقيت المميز لأنه دقيق جدا".

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وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء؟

دقائق: 74

أهداف متوقعة xG: 0.15

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3

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سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج هالاند وفيل فودين بعدما تقدم تشيلسي بهدف مبكر لنوني مادويكي.

ولم يخسر سيتي من تشيلسي في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ففاز في 9 وتعادل في 2.

وظهر مرموش لأول مرة بقميص سيتي بعد 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من فرانكفورت الألماني.

فوز سيتي رفع رصيده لـ 41 نقطة وارتقى بها للمركز الرابع فيما تراجع تشيلسي للمركز السادس برصيد 40 نقطة.