جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بأداء عمر مرموش لاعب الفريق الجديد بعد الفوز على تشيلسي.

وشارك مرموش أساسيا لأول مرة مع سيتي وساهم في الفوز بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عبر بي بي سي: "بداية مرموش رائعة للغاية، التواصل بينه وبين اللاعبين الأخرين وتحركاته رائعة".

وأضاف "هذه هي مباراته الأولى ويعرف كيف يتعامل مع التغيير وكذلك تحركاته لا تصدق".

وعبر إذاعة بي بي سي صرّح أيضا: "مرموش لديه انطلاقات لا تصدق، عندما يتحرك، لا يعرف المنافسين أنه كان سيقوم بهذا التحرك".

وواصل "أعتقد أن جوندوجان وكوفاسيتش وبرناردو سيلفا عليهم أن يكون أفضل في هذه التحركات خاصة عندما لعب تشيلسي بدفاع متقدم".

وأردف "في النهاية نحن لا نعرف كيف يتحرك، والأمر سيأخذ وقتا، لكنه لعب 75 دقيقة جيدة، لن يلعب يوم الأربعاء المقبل، وكان من المهم أن يخوض مباراته الأولى ويفوز".

وتطرق للحديث عن خطأ عبد القادر خوسانوف قائلا: "الأمر ليس سهلا بالنسبة لخوشانوف، تدرب معنا مرة واحدة ثم شارك أمام جاكسون وبالمر ومادويكي وسانشو".

وأضاف "هذه هي العملية عندما تتعاقد مع لاعب شاب، سيتعلم، هذا النوع من المواقف هو أفضل درس تتعلم منه".

وواصل الإسباني عبر قناة سكاي سبورتس: "عبد القادر لا يتحدث الإنجليزية ولذلك لم أتحدث معه، سيكون بخير، لم أرد الدفع بستونز العائد من الإصابة في ظل وجود مباراة مقبلة يوم الأربعاء أمام كلوب بروج".

وأتم "لا أعرف هل سنضم لاعبين أخرين؟ ما أوده هو أن يعود فريقي الأساسي الذي بدأ الموسم".

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وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء؟

دقائق: 74

أهداف متوقعة xG: 0.15

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3





































سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج هالاند وفيل فودين بعدما تقدم تشيلسي بهدف مبكر لنوني مادويكي.

ولم يخسر سيتي من تشيلسي في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ففاز في 9 وتعادل في 2.

وظهر مرموش لأول مرة بقميص سيتي بعد 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من فرانكفورت الألماني.

فوز سيتي رفع رصيده لـ 41 نقطة وارتقى بها للمركز الرابع فيما تراجع تشيلسي للمركز السادس برصيد 40 نقطة.