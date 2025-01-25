ماذا قدم عمر مرموش في ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي ضد تشيلسي

السبت، 25 يناير 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

ظهر عمر مرموش لأول مرة بقميص مانشستر سيتي وساهم في فوز كبير على تشيلسي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

فماذا قدم عمر مرموش في ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي؟

وبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل سيتي رفقة فيل فودين وإرلينج هالاند في الهجوم، بعد 48 ساعة من انضمامه.

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في أول دقيقة تحصل مرموش على بينية رائعة انفرد على إثرها وسدد كرة في يد الحارس وأشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وفي الدقيقة 35 تابع مرموش تصويبة فودين التي ارتدت من الحارس وسجل لكن الحكم رفع راية التسلل ليلغي أولى أهداف الدولي المصري بقميص السماوي.

وكاد مرموش أن يسجل هدفا مدويا بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 67.

وإليكم أرقام مرموش خلال اللقاء؟

دقائق: 74

أهداف متوقعة xG: 0.15

تسديدات: 2

لمس الكرة: 28

تمريرات صحيحة: 10 من 11 (91%)

صناعة فرص محققة: 1

عرضيات صحيحة: 1 من 2

فوز بصراعات ثنائية: 5 من 8

حصول على أخطاء: 2

عرقلة ناجحة: 3

سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج هالاند وفيل فودين بعدما تقدم تشيلسي بهدف مبكر لنوني مادويكي.

ولم يخسر سيتي من تشيلسي في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ففاز في 9 وتعادل في 2.

وظهر مرموش لأول مرة بقميص سيتي بعد 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من فرانكفورت الألماني.

فوز سيتي رفع رصيده لـ 41 نقطة وارتقى بها للمركز الرابع فيما تراجع تشيلسي للمركز السادس برصيد 40 نقطة.

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