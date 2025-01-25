العقدة مستمرة.. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول

شارك عمر مرموش في فوز مانشستر سيتي على تشليسي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

سجل أهداف سيتي: يوشكو جفارديول وإرلينج هالاند وفيل فودين بعدما تقدم تشيلسي بهدف مبكر لنوني مادويكي.

ولم يخسر سيتي من تشيلسي في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات منذ نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ففاز في 9 وتعادل في 2.

وظهر مرموش لأول مرة بقميص سيتي بعد 48 ساعة فقط من انضمامه قادما من فرانكفورت الألماني.

فوز سيتي رفع رصيده لـ 41 نقطة وارتقى بها للمركز الرابع فيما تراجع تشيلسي للمركز السادس برصيد 40 نقطة.





































التشكيل

بدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل سيتي رفقة فيل فودين وإرلينج هالاند في الهجوم.

كما ظهر الأوزبكي عبد القادر خوسانوف بقميص سيتي لأول مرة كأول أوزبكي يشارك في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

بينما قاد نيكولاس جاكسون هجوم تشيلسي ومن خلفه كول بالمر وجادون سانشو.

وصف المباراة

في أول دقيقة تحصل مرموش على بينية رائعة انفرد على إثرها وسدد كرة في يد الحارس وأشهر الحكم المساعد راية التسلل.

واستفاد نيكولاس جاكسون من خطأ فادح من خوسانوف وانفرد ومرر كرة لنوني مادويكي الذي سجل في الشباك بسهولة معلنا تقدم البلوز مبكرا في الدقيقة 3.

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وكادت النتيجة أن تتضاعف للبلوز، فبعدما انفرد بالمر ومرر لجاسكون في مواجهة المرمى قرر السنغال التمرير عوضا عن التسديد وتألق إيدرسون ومنع الهدف الثاني في الدقيقة 9.

وبعدها مباشرة رد القائم الأيسر لتشيلسي تصويبة قوية من فودين.

سيطر سيتي على الكرة وحاول التهديد، وسنحت فرصة رائعة ليوشكو جفارديول من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 25.

وبعد 10 دقائق تابع مرموش تصويبة فودين التي ارتدت من الحارس وسجل لكن الحكم رفع راية التسلل ليلغي أولى أهداف الدولي المصري بقميص السماوي.

وأهدر جفارديول بتصويبة ضعيفة فرصة التعادل بعدما مرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 40.

لكن الكرواتي استطاع أن يهز الشباك في المحاولة الثالثة، انفرد ماتيوش نونيز وسدد كرة تصدى لها روبرت سانشيز وتابعها جفارديول في الشباك مدركا التعادل في الدقيقة 42.

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وبات الدولي الكرواتي أكثر مدافع تسجيلا للأهداف هذا الموسم برصيد 5 أهداف.

شوط أول انتهى بنتيجة التعادل 1-1 في ملعب الاتحاد.

في الشوط الثاني توغل هالاند وسدد كرة أرضية أبعدها روبرت سانشيز على مرتين في الدقيقة 50.

وكاد مرموش أن يسجل هدفا مدويا بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 67.

وبعد دقيقة واحدة أرسل إيدرسون حارس سيتي كرة طولية وصلت لهالاند الذي توغل بهدوء واستغل خروج سانشيز وسدد كرة ساقطة من فوقه ليتقدم بالهدف الثاني لسيتي.

وأصبح إيدرسون أكثر حارس يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع بول روبينسون.

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وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء خرج مرموش وعوضه كيفين دي بروين، وتلقى تحية من الجماهير ومدربه بيب جوارديولا.

وأنهى فيل فودين اللقاء في الدقيقة 87 بعدما انفرد وسدد على يمين الحارس مسجلا ثالث أهداف سيتي، ولأول مرة يسجل فودين في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي خلال مسيرته.

انتصار أعاد سيتي للمربع الذهبي عوضا عن تشيلسي.