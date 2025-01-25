بورنموث يدمر حصن نوتنجهام.. وإيفرتون يحقق الفوز الثاني

السبت، 25 يناير 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

جاستن كلويفرت - بورنموث

قبل الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان نوتنجهام فورست ثالث أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن ليفربول وهدف عن أرسنال، وبمعدل هدف واحد يسكن شباكه في المباراة (22 هدفا في 22 مباراة).

بعد هذه المباراة، صار بورنموث ثالث أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بـ 26 هدفا في شباكه، بعد أن حرص بنفسه على وصول عدد أهداف نوتنجهام المتلقاة إلى 27.

رحلة نونو سانتو الرائعة مع نوتنجهام تتعرض للضربة الأعنف منذ بداية الموسم، بخمسة أهداف دون رد على يد بورنموث.

الخماسية بدأها جاستن كلويفرت في الدقيقة 9، وأكملها واتارا دانجو بهاتريك في الدقائق 55 و61 و87، واختتمها أنطوان سيمينيو بالهدف الخامس في الدقيقة 91.

النتيجة تركت نوتنجهام في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر و3 نقاط عن أرسنا لالثاني.

بينما رفع بورنموث رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الآخر حقق إيفرتون فوزه الثاني على التوالي في الدوري بعد 6 مباريات بلا فوز، وذلك على حساب برايتون بهدف دون رد.

الهدف الذي سجله إيليمان ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 42، رفع رصيد التوفيز إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع.

فيما عاد نيوكاسل إلى الانتصارات من جديد بعد الهزة التي تعرض لها أمام بورنموث في الجولة الماضية، بالفوز على ساوثامبتون 3-1.

تقدم يان بيدناريك للقديسين في الدقيقة 19، بينما تعادل ألكساندر إيزاك من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 30، وأخيرا سجل ساندرو تونالي الهدف الثالث في الدقيقة 51.

نيوكاسل يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما يتذيل ساوثامبتون ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.

بورنموث نيوكاسل نوتنجهام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء مرموش: كنت أتمنى احتساب الهدف.. وهكذا تسير الأمور بيني وبين هالاند هالاند: أتطلع للعب بجوار مرموش.. وسنقضي وقتا ممتعا حقا جوارديولا يشيد بـ مرموش بعد الفوز على تشيلسي.. ويلتمس العذر لـ خوسانوف ماذا قدم عمر مرموش في ظهوره الأول بقميص مانشستر سيتي ضد تشيلسي العقدة مستمرة.. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي بثلاثية في ظهور مرموش الأول انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) تشيلسي.. فوز بمشاركة مرموش طرد هنا وآخر هناك.. كالافيوري ينقذ أرسنال أمام وولفرهامبتون ويبقي على الآمال
أخر الأخبار
ريليفو: ميلان يستعد لتقديم عرضا جديدا لضم سانتياجو خيمينيز 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أسقط طبق الطعام.. ريال مدريد يضرب بلد الوليد بهاتريك مبابي 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مستوحى من "الزليج".. كاف يعلن شعار أمم إفريقيا 2025 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
العش: قميص الأهلي كبير ولكني لا أخاف.. وهذا رأيي في عدم انضمامي للمنتخب حتى الآن ساعة | الدوري المصري
مصدر من لجنة المسابقات يكشف لـ في الجول سبب عدم حرمان جمهور الزمالك من حضور المباريات ساعة | الدوري المصري
نونو سانتو بعد الخماسية: فريقنا هش للغاية حين لا نفعل هذا الشيء ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - سبب غياب سمير محمد عن الأهلي أمام بيراميدز ساعة | الدوري المصري
محمود البنا حكما لمباراة الأهلي ضد بيراميدز.. وعاشور على تقنية الفيديو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025