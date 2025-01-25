بورنموث يدمر حصن نوتنجهام.. وإيفرتون يحقق الفوز الثاني

قبل الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كان نوتنجهام فورست ثالث أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن ليفربول وهدف عن أرسنال، وبمعدل هدف واحد يسكن شباكه في المباراة (22 هدفا في 22 مباراة).

بعد هذه المباراة، صار بورنموث ثالث أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي بـ 26 هدفا في شباكه، بعد أن حرص بنفسه على وصول عدد أهداف نوتنجهام المتلقاة إلى 27.

رحلة نونو سانتو الرائعة مع نوتنجهام تتعرض للضربة الأعنف منذ بداية الموسم، بخمسة أهداف دون رد على يد بورنموث.

الخماسية بدأها جاستن كلويفرت في الدقيقة 9، وأكملها واتارا دانجو بهاتريك في الدقائق 55 و61 و87، واختتمها أنطوان سيمينيو بالهدف الخامس في الدقيقة 91.

النتيجة تركت نوتنجهام في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر و3 نقاط عن أرسنا لالثاني.

بينما رفع بورنموث رصيده إلى 40 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الآخر حقق إيفرتون فوزه الثاني على التوالي في الدوري بعد 6 مباريات بلا فوز، وذلك على حساب برايتون بهدف دون رد.

الهدف الذي سجله إيليمان ندياي من ركلة جزاء في الدقيقة 42، رفع رصيد التوفيز إلى 23 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط.

أما برايتون فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع.

فيما عاد نيوكاسل إلى الانتصارات من جديد بعد الهزة التي تعرض لها أمام بورنموث في الجولة الماضية، بالفوز على ساوثامبتون 3-1.

تقدم يان بيدناريك للقديسين في الدقيقة 19، بينما تعادل ألكساندر إيزاك من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 30، وأخيرا سجل ساندرو تونالي الهدف الثالث في الدقيقة 51.

نيوكاسل يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بينما يتذيل ساوثامبتون ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بفارق 10 نقاط عن منطقة الأمان.