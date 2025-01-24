"لما بدر منه بعد المباراة".. إيقاف مسؤول مهمات فريق الزمالك

الجمعة، 24 يناير 2025 - 00:55

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف مصطفى حسين "ميلا" مسؤول المهمات بفريق الكرة وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر منه بعد انتهاء مباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، لحين معرفة ملابسات الواقعة، وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للنادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

أخبار متعلقة:
أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل للكرة مع علي زعزع.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.

في المقابل تلقى الزمالك الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الثالثة.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول تاريخيا على الزمالك في جميع المسابقات.

ولعب الفريقين 8 مباريات سابقة.. فاز الزمالك في 6 وتعادلا مرتين

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

الزمالك عبد الواحد السيد
نرشح لكم
تقرير دنماركي: عرض لشراء وسام أبو علي يساوي ضعف ما دفعه الأهلي.. وموقف الأحمر لائحة الشروط الصحية - فحوصات إلزامية وملفات للتاريخ المرضي وأجهزة لا تبدأ المباريات بدونها بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل أسامة فيصل: حسين لبيب طالبني بالرحيل عن الزمالك وإلا التدريب مع الشباب خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع زد بشأن ضم العش حتى نهاية الموسم مؤتمر جروس: الدفاع اختل بإصابة المثلوثي.. ولهذا شارك زيزو كصانع ألعاب طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة المثلوثي الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير
أخر الأخبار
ألو إيجيبت يكشف لـ في الجول حقيقة حصول لاعبه على إنذارين أمام النجوم 49 دقيقة | القسم الثاني
القسم الثاني ب - النجوم يطالب بإعادة مباراة ألو إيجيبت 53 دقيقة | الكرة المصرية
"لما بدر منه بعد المباراة".. إيقاف مسؤول مهمات فريق الزمالك ساعة | الدوري المصري
بيلد: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كيميتش ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير دنماركي: عرض لشراء وسام أبو علي يساوي ضعف ما دفعه الأهلي.. وموقف الأحمر ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - أموريم يعادل فيرجسون ويقود يونايتد لفوز قاتل.. ونيس يسقط بمشاركة منعم ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو 2 ساعة | الدوري الإسباني
الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد