"لما بدر منه بعد المباراة".. إيقاف مسؤول مهمات فريق الزمالك

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف مصطفى حسين "ميلا" مسؤول المهمات بفريق الكرة وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

جاء ذلك لما بدر منه بعد انتهاء مباراة مودرن سبورت التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، لحين معرفة ملابسات الواقعة، وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للنادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وفاز مودرن سبورت على الزمالك بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل جوناثان نجويم هدف المباراة الوحيد بعد تبادل للكرة مع علي زعزع.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول بعد 8 جولات لم يتذوق خلالها طعم الانتصار.

وبذلك تكون جميع فرق الدوري نجحت في تحقيق الانتصار خلال الموسم الحالي.

في المقابل تلقى الزمالك الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد الخسارة أمام المصري بالجولة الثالثة.

مودرن سبورت حقق الفوز الأول تاريخيا على الزمالك في جميع المسابقات.

ولعب الفريقين 8 مباريات سابقة.. فاز الزمالك في 6 وتعادلا مرتين

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة السابعة ليرتقي إلى المركز 17 ويغادر المركز 18 (الأخير).

فيما توقف رصيد الزمالك عن 17 نقطة خلف الاهلي صاحب المركز الثاني بنقطتين.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.