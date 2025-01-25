انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(1) تشيلسي.. فوز بمشاركة مرموش

السبت، 25 يناير 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ النجم المصري عمر مرموش أساسيا لأول مرة بقميص سيتي بعد يومين من انضمامه.

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 87: جووووول فودين ينفرد ويسجل الثالث لسيتي

ق 74: خروج مرموش ومشاركة دي بروين

ق 68: جووووول هاااالاند يسجل بتصويبة ساقطة مستفيدا من خروج الحارس

ق 67: تصويبة قوية من مرموش من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 50: هالاند يتوغل ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: جفارديول يسجل التعااادل مستفيدا من متابعة كرة ارتدت من الحارس

ق 40: جفارديول كاد أن يسجل هدفا جديدا لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن

ق 35: مرموش يسجل هدفا لكن الحكم يعرف راية التسلل

ق 25: جفارديول كاد أن يسجل لكن تسديدته علت العارضة

ق 10: القائم الأيسر يمنع التعادل من تصويبة قوية لفودين

ق 9: بالمر ينفرد ويمرر لجاكسون الذي مرر بدلا من أن يسدد لمادويكي لكن الحارس تألق

ق 3: جوووووول أوووووول.. نوني مادويكي يسجل الأول بعد خطأ من خوشانوف استغله نيكولاس جاكسون ومرر لنوني الذي سجل

ق 2: مرموش ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل

بداية اللقاء

عمر مرموش مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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