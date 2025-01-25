طرد هنا وآخر هناك.. كالافيوري ينقذ أرسنال أمام وولفرهامبتون ويبقي على الآمال

في مباراة شهدت حالتي طرد، تغلب أرسنال على وولفرهامبتون بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الخطورة أتت لندنية في البداية بهدف محقق أبعده الدفاع من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 24 سدد كاي هافيرتز كرة خطيرة ولكنها مرت بجوار القائم.

واضطر فيتور بيريرا مدرب أرسنال لإجراء تبديل اضطراري بخروج يورجن ستراند لارسن ونزول هوانج هي تشان في الدقيقة 32.

بينما تأزم موقف أرسنال بطرد مايلز لويس سكيلي ظهيره الأيسر ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 43.

ومع انطلاق الشوط الثاني أعاد ميكيل أرتيتا ترميم الخط الخلفي، بنزول ريكاردو كالافيوري بدلا من إيثان نوانيري.

الصفوف تساوت بين الطرفين مع طرد جواو جوميز لاعب وولفرهامبتون بالإنذار الثاني عقب تدخل على قدم يورين تيمبر في الدقيقة 70.

وسريعا في الدقيقة 74 سجل كالافيوري هدف المباراة الوحيد بتسديدة من متابعة مرت على يسار الحارس جوزيه سا.

وحل جان ريسنر بيلجارد بدلا من بابلو سارابيا في الدقيقة 75 بصفوف لاوولفز.

وفي الدقيقة 87 حل كيران تيرني بدلا من جابرييل مارتينيلي.

على الجانب الآخر أتى الثلاثي رودريجو جوميز وتوماس دويل وجونسالو جيديش بدلا من مات دوهيرتي وأندري وريان أيت نوري.

النتيجة أبقت على آمال أرسنال في مطاردة ليفربول البعيد، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يتصدر الريدز بـ 53 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

كما فض أرسنال الاشتباك مع نوتنجهام فورست الذي سقط بخماسية على يد بورنموث، وصار ثالثا برصيد 44 نقطة.

أما وولفرهامبتون فيحتل المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن إبسويتش في بداية منطقة الهبوط.