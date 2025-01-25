صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على إبسويتش برباعية بمشاركة سام مرسي

السبت، 25 يناير 2025 - 19:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد إبسويتش

فاز ليفربول على إبسويتش تاون بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية ليفربول في المباراة كل من محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو الذي أحرز هدفين.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما توقف إبسويتش عند النقطة 16 في المركز 18.

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التشكيل

بدأ محمد صلاح في خط هجوم ليفربول، بينما بدأ سام مرسي في تشكيل إبسويتش الأساسي.

أحداث المباراة

تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق دومينيك سوبوسلاي بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 29 تعرض ويس بيرنز لاعب إبسويتش لإصابة قوية في الركبة ليخرج ويحل بينجامين جونسون بدلا منه.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من جاكبو.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 19 في الدوري خلال الموسم الحالي ليعزز صدارته لقائمة الهدافين.

كما انفرد صلاح بالمركز الساعب في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي بعد وصوله للهدف 176.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل جاكبو الهدف الثالث لليفربول بمتابعة لتسديدة سوبوسلاي التي تصدى لها الحارس.

وفي الشوط الثاني سجل جاكبو الهدف الرابع تحديدا في الدقيقة 66 برأسية بعد عرضية من أليكساندر أرنولد.

وسجل جاكوب جريفز هدف إبسويتش الوحيد في المباراة بالدقيقة 90 برأسية مستغلا ركنية نفذها خوليو إنسيسو.

وسيلعب ليفربول مباراته ضد بورنموث يوم السبت 1 فبراير.

ليفربول إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز
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