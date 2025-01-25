ملك أنفيلد.. صلاح يتجاوز هنري ويسجل رقما غير مسبوق

السبت، 25 يناير 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

نجح محمد صلاح في التقدم خطوة جديدة بترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدفه في شباك إبسويتش تاون في الجولة الـ 23، انفرد صلاح بالمركز السابع في القائمة برصيد 176 هدفا.

وبذلك يتجاوز صلاح رقم الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال (175).

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الهدف التالي هو صاحب المركز السادس سيرخيو أجويرو، الذي سجل 184 هدفا.

وساهم صلاح في 32 هدفا في 22 مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم مع ليفربول، وهو غير مسبوق للاعب في هذه المرحلة من الدوري.

وسجل صلاح حتى الآن 19 هدفا وصنع 13.

وصول صلاح لـ 19 هدفا جعله يتخطى حصيلته في الموسم الماضي كاملا، حيث سجل 18 هدفا في 2023-2024.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 على ملعب أنفيلد، ورفع مساهماته التهديفية على هذا الملعب إلى 140 تسجيل وصناعة في 138 مباراة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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