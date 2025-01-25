تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي لأول مرة أمام تشيلسي

السبت، 25 يناير 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يبدأ عمر مرموش أساسيا لأول مرة بقميص مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي بقمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويخوض مرموش لقاءه الأول تحت قيادة بيب جوارديولا عقب يومين من انضمامه للفريق.

ويقام ملعب الاتحاد ويبدأ في السابعة والنصف مساءً.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: ماتيوش نونيز – عبد القادر خوسانوف –– مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاشيت – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا

الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند – فيل فودين

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فيما تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: رييس جيمس - تريفوه تشالوباه – جاك كولويل - مارك كوكوريا

الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

أمامهما: نوني مادويك - كول بالمر - جادون سانشو

الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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