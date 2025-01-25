تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي لأول مرة أمام تشيلسي
السبت، 25 يناير 2025 - 18:18
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا لأول مرة بقميص مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي بقمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويخوض مرموش لقاءه الأول تحت قيادة بيب جوارديولا عقب يومين من انضمامه للفريق.
ويقام ملعب الاتحاد ويبدأ في السابعة والنصف مساءً.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: ماتيوش نونيز – عبد القادر خوسانوف –– مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول
الوسط: ماتيو كوفاشيت – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا
الهجوم: عمر مرموش – إرلينج هالاند – فيل فودين
فيما تشكيل تشيلسي
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
الدفاع: رييس جيمس - تريفوه تشالوباه – جاك كولويل - مارك كوكوريا
الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
أمامهما: نوني مادويك - كول بالمر - جادون سانشو
الهجوم: نيكولاس جاكسون
ويحتل سيتي المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 40 نقطة.