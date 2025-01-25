انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(1) إبسويتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق90. جووووول تقليص الفارق لإبسويت عن طريق جريفز من رأسية.

ق65. جوووول راااابع لليفربول عن طريق جاكبو مستغلا عرضية من أرنولد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووول ثالث لليفربول عن طريق جاكبو بمتابعة لتسديدة سوبوسلاي التي تصدى لها الحارس.

ق34. جووووول الثاني لليفربول عن طريق محمد صلاح مستغلا غرضية من جاكبو داخل منطقة الجزاء ليستلمها صلاح ويسدد داخل المرمى.

ق24. إصابة قوية لويس بيرنز لاعب إبسويتش في الركبة.

ق11. جووووول أول لليفربول عن طريق دومينيك سوبوسلاي بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل