انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) ولفرهامبتون

السبت، 25 يناير 2025 - 16:53

كتب : FilGoal

إيدي نيكيتاه - أرسنال - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال ضد ولفرهامبتون بعد قليل ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

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لمتابعة مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق 74 جوووول ريكاردو كالافيوري يسجل الأول للجانرز

ق 70 طرد جواو جوميز بالإنذار الثاني عقب تدخل على تيمبر

ق45. بطاقة حمراء للويس سيكيلي مدافع أرسنال بسبب تدخل قوي على لاعب ولفرهامبتون.

ق24. هافيرتز يهدر فرصة الهدف الأول أمام المرمى

ق3 فرصة هدف محققة تضيع من أمام لاعب أرسنال جابرييل مارتينيلي بعدما كان مقابل للمرمى ولكن المدافع أبعدها.

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
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