تشكيل أرسنال - ثلاثي يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وغياب أوديجارد

السبت، 25 يناير 2025 - 16:09

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال - برايتون

يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الثلاثي جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز ولياندرو تروسار في قيادة هجوم فريقه أمام ولفرهامبتون.

ويلعب أرسنال ضد ولفرهامبتون بعد قليل ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

فيما يغيب يتواجد الإيطالي ريكاردو كالافيوري ورحيم ستريلنج على مقاعد البدلاء، فيما يغيب النروجي مارتن أوديجارد عن صفوف الفريق.

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وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – إيثان نوانيري

الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز – لياندرو تروسار.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر ، مع مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

أرسنال ولفرهامبتون
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