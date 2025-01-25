التشكيل - صلاح يقود هجوم ليفربول.. وسام مرسي أساسي مع إبسويتش

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إبسويتش تاون.

ويلتقي ليفربول مع إبسويتش تاون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب محمد صلاح بجانب لويس دياز وكودي جاكبو في هجوم ليفربول.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو.

على الجانب الآخر يقود سام مرسي وسط ملعب إبسويتش تاون.

وجاء تشكيل إبسويتش كالتالي:

الحارس: كريستيان والتون.

الدفاع: دارا أوشيا - أكسيل توانزيبي – جاكوب جريفز ليف ديفز.

الوسط: سام مرسي – كالفن فيليبس – وي بيرنز.

الهجوم: جادين فيلوجيني بيداسي – أوماري هاتشينسون – لياب ديلاب.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إبسويتش المركز 18 برصيد 16 نقطة.