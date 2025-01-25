في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع زين الدين بلعيد

يسعى نادي الزمالك لتدعيم دفاعاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة مدافعه التونسي حمزة المثلوثي.

وأعلن الزمالك إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يدرس التعاقد مع زين الدين بلعيد ولكن الأمور المالية تمنعه من دخول في مفاوضات رسمية حتى الآن

سياسة الزمالك في الانتقالات الشتوية هى الانتقالات الحرة أو الإعارات المجانية على غرار بنتايك وميشالاك لحين توفير السيولة المالية.

ويلعب المغربي محمود بنتايك في صفوف الزمالك معارا بشكل مجاني من سانت إيتيان الفرنسي مع وجود بند باحقية الشراء مقبال مليون دولار.

فيما انضم البولندي كونراد ميشالاك إلى الزمالك معارا من أحد حتى نهاية الموسم مجانا، ويتقاسم الزمالك والنادي السعودي دفع راتبه السنوي.

أحمد عرفة وكيل اللاعبين كشف في وقت سابق عن رفض جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق التعاقد مع زين الدين بلعيد.

وقال عرفة عبر اون تايم سبورتس "تواصلت مع الجزائري زين الدين بلعيد ووكيله من أجل الانضمام للزمالك قبل السوبر الإفريقي، لكن جوميز رفض إتمام الصفقة لحاجته للتدعيم في مراكز أخرى".

وانضم بلعيد لنادي سانت ترويدن البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما اتبط أيضا بالانتقال للنادي الأهلي.

ولعب بلعيد 13 مباراة بقميص سانت ترويدن البلجيكي ولم يسجل أو يصنع أي هدف.