في انتظار مرموش.. الصفقات الأكثر نجاحا من الدوري الألماني إلى الإنجليزي

تواصل أندية الدوري الإنجليزي البحث عن ضالتها داخل أروقة الدوري الألماني بعدما أثبتت التجربة نجاحها طوال السنوات الماضية.

وضم مانشستر سيتي مؤخرا النجم الدولي المصري عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت على أمل إنعاش هجومه بعد متسوياته الرائعة في الدوري الألماني.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضم الدولي المصري عمر مرموش قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

وقد تشهد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد الظهور الأول لمرموش بقيمص حامل لقب الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين كمكافآت، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

وسجل مرموش 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في 26 مباراة رسمية مع فرانكفورت في كافة البطولات.

ويحل مرموش في المركز الثاني بصدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا خلف هاري كين المتصدر بـ16 هدفا قبل رحيله.

ويأمل مانشستر سيتي أن يكرر مرموش التجارب الناجحة في انتقالات اللاعبين من الدوري الألماني إلى الإنجليزي بشكل عام وإليه بشكل خاص على غرار إرلينج هالاند القادم من دورتموند وكيفين دي بروين القادم من فولفسبورج.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي 10 صفقات ناجحة من الدوري الألماني إلى الإنجليزي.

يانز ليمان

في صيف 2003 تعاقد أرسنال مع الحارس الألماني يانز ليمان قادما من بوروسيا دورتموند.

200 مباراة بقميص المدفعجية، سكنت شباكه خلالهم 164 هدفا، لكنه حافظ عليها خلال 80 مباراة كاملة.

ويشتهر ليمان بكونه حارس مرمى أرسنال في دوري اللا هزيمة التاريخي موسم 2003\2004.

كما ساهم في وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا الوحيد في تاريخه عام 2006 واستمر بين صفوفه حتى انتقل إلى شتوتجارت في 2008 واعتزل نهائيا في 2011.

ولعب ليمان على مدار مسيرته لأندية شالكه وميلان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وشتوتجارت.

ليمان يمتلك 61 مباراة دولية مع ألمانيا بين 1998 و2008، وكان حارس الماكينات الأساسي في كأس العالم 2006 حيث احتلوا المركز الثالث، ويورو 2008 الذي شهد فوزهم بالمركز الثاني.

بيرباتوف

في صيف 2006 تعاقد توتنهام هوتسبر مع المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف من باير ليفركوزن مقابل 19،5 مليون دولار.

وسجل برباتوف 21 هدفا خلال 34 مباراة شارك فيها في آخر مواسمه مع ليفركوزن ليخطف انظار النادي اللندني.

برباتوف انضم إلى خط هجوم توتنهام العامر بالنجوم مثل الأيرلندي روبي كين هداف الفريق والنجم المصري أحمد حسام ميدو والدولي الإنجليزي جيرمين ديفوه.

برباتوف بات فرس الرهان للمدرب مارتن يول واستطاع أن يسجل 46 هدفا في 102 مباراة لعبها بقميص توتنام.

في صيف 2008 نجح مانشستر يونايتد في إنهاء في ضم برباتوف من توتنام هوتسبر بعقد لمدة أربعة أعوام مقابل 30.75 مليون جنيه استرليني.

مع مانشستر يونايتد فاز برباتوف بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة مرة وكأس العالم للأندية مرة والدرع الخيرية مرتين.

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إيدين دجيكو

قضى المهاجم البوسني إيدين دجيكو سنوات رائعة في ألمانيا مسجلا 85 هدفا في 142 مباراة بمختلف البطولات، ليصبح الهداف التاريخي لنادي فولفسبورج متجاوزا الأرجنتيني دييجو كليمويتش الذي توقف عند 57 هدفا.

وحاز "جوهرة البوسنة" على لقب هداف الدوري الألماني لموسم 2008/2009 برصيد 22 هدفا، وفاز كذلك بجائزة أفضل لاعب في الدوري، كما ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني في إنجاز تاريخي.

تألق كبير نتج عنه انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2010 مقابل قرابة الـ27 مليون يورو.

5 مواسم في إنجلترا لم تخل من التألق والإنجازات الشخصية والجماعية.

سجل دجيكو في إنجلترا 72 هدفا في 189 مشاركة بمختلف البطولات، وساهم في تتويج الفريق بلقبين من الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب لقب من كأس الإتحاد ولقب من كأس رابطة المحترفين لينتقل بعدها إلى روما الإيطالي.

وظهر دجيكو بمستوى رائع مع روما لينتقل إلى إنتر حتى استقر به المطاف منذ صيف 2023.

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روبرتو فيرمينو

قدم روبرتو فيرمينو واحدا من أفضل مواسمه في 2013-2014 وكان أحد نجوم الدوري الألماني رفقة هوفينهايم.

في ذلك الموسم سجل فيرمينو 16 هدفا في 33 مباراة بالدوري وكان ثالث الهدافين بعد ماركو رويس صاحب الـ30 هدفا مع دورتموند وروبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ31 هدفا.

انضم فيرمينو إلى ليفربول في 2015 قادما من هوفنهايم، وقتها كان براند رودجرز هو المدرب وأشركه على الأطراف أكثر وكان مهمشا

لم تدم معاناة فيرمينو كثيرا، رحل رودجرز ليتولى يورجن كلوب مهمة تدريب الفريق لتبدأ أيامه السعيدة.

فيرمينو شكل ثلاثي مرعب رفقة محمد صلاح وساديو ماني، وأصبح العامل الحيوي والمؤثر في خطة يورجن كلوب حتى قبل قدوم صلاح، في موسمه الأول مع الحمر سجل 11 هدفا وصنع مثلهم في 49 مباراة بكل المسابقات، وفي الموسم التالي سجل 12 هدفا وصنع 11 آخرين في 41 مباراة بكل المسابقات.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ 7 ألقاب برفقة ليفربول أبرزهم لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإنجليزي.

وأعلن فيرمينو رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم قبل الماضي بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع الفريق وانتقل إلى أهلي جدة السعودي.

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الشمشون الكوري

في أغسطس 2015 أعلن توتنام اكتمال صفقة التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين قادما من باير ليفركوزن الألماني، بعد أن تمكنت إدارة الفريق الانجليزي من استخراج تصريح العمل الخاص باللاعب.

سون يلعب في صفوف توتنام منذ صيف 2015 أي منذ 10 سنوات كاملة وما زالت رحلة الشمشون الكوري مستمرة مع النادي اللندني.

وخاض الجناح صاحب الـ 32 عاما 436 مباراة مع توتنام وسجل 172 هدفا وصنع 91 آخرين.

ليروي ساني

لعب ليروي ساني موسما بقميص شالكه في الدوري الألماني سجل خلاله 13 هدفا موسم 2015-16.

سيتي دفع نحو 40 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016 لضم لاعب عمره 20 عاما من شالكه، لكنه كتب المجد مع الفريق الإنجليزي.

وشارك ساني مع مانشستر سيتي على مدار 4 سنوات في 135 مباراة سجل خلالهم 39 هدفا وصنع 45 آخرين.

ورفع ساني لقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس إنجلترا مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرة قبل أن يعود إلى الدوري الألماني من بوابة بايرن ميونيخ.

القائد جوندوجان

انضم ألكاي جوندوجان إلى مانشستر سيتي في صيف 2016 مقابل 27 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وكانت صفقة جوندوجان هي المطلب الأول لجوارديولا عندما تولى تدريب الفريق الإنجليزي.

وارتدى جوندوجان قميص سيتي لسبع سنوات بعد انضمامه إليه قادما من بروسيا دورتموند في سنة 2016.

وخاض جوندوجان مع سيتي 304 مباراة سجل خلالهم 60 هدفا وصنع 38 آخرين.

وتوج جوندوجان مع سيتي بالدوري الإنجليزي خمس مرات ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربع مرات لكأس الرابطة.

كما ظفر بالدرع الخيرية مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة.

وانتقل جوندوجان لبرشلونة لمدة موسم واحد فقط قبل أن يعود إلى مانشتسر سيتي لاستكمال مسيرته الذهبية.

كيفين دي بروين

في صيف 2015 أبرم مانشستر سيتي واحدة من أقوى الصفقات في تاريخه بعدما أعاد كيفين دي بروين إلى الدوري الإنجليزي بعد تجربة غير موفقة مع تشيلسي,

وانضم دي بروين إلى سيتي قادما من صفوف فولفسبورج في صيف عام 2015.

وخاض اللاعب صاحب الـ33 عاما مع سيتي 403 مباراة سجل خلالهم 104 هدف وصنع 175 آخرين.

وفاز دي بروين مع سيتي ست مرات ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما للدرع الخيرية، وخمس مرات لكأس الرابطة الإنجليزية، ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كوناتي

دفع ليفربول يف صيف 2021، 40 مليون يورو للظفر بخدمات لاعبه فرنسي شاب اسمه إبراهيما كوناتي وعمره 22 عاما انذاك.

وراهن ليفربول على إبراهيما كوناتي الذي انضم للفريق قادما من لايبزيج الألماني ليفوز بالرهان.

وشارك المدافع الفرنسي في 112 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

هالاند

إذا تحدثنا عن الصفقة الأبرز خلال العقد داخل الدوري الغنجليزي فالطبع سيكون تعاقد مانشستر سيتي مع النرويجي إرلينج هالاند هو الاختيار الأول.

وانضم النجم النرويجي إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند عام 2022 مقابل 60 مليون يورو.

وسجل هالاند 113 هدفا في 128 مباراة منذ انضمامه لمانشستر سيتي.

وتوج هالاند بلقبين للدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر.

مانشستر سيتي أعلن مؤخرا توقيع هالاند على عقد جديد لمدة 10 سنوات مقبلة لينتهي في 2034، ليحتفظ بالسلاح الهجومي الأبرز في كتيبة المدرب بيب جوارديولا.