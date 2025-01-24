مؤتمر جوارديولا: لهذا السبب وقعنا مع مرموش.. ويمكنه اللعب أمام تشيلسي

الجمعة، 24 يناير 2025 - 15:13

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن انضمام الدولي المصري عمر مرموش لصفوف الفريق قادما من أينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "مرموش يستطيع منح جودة استثنائية للفريق، إنه لاعب مستقبلي لسنوات ويتمتع بالجودة في الثلث الأخير من الملعب، ولهذا السبب وقعنا معه".

وضم مانشستر سيتي 3 صفقات خلال الانتقالات الشتوية الجارية وهم فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف بالإضافة إلى عمر مرموش.

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وعن إمكانية ضم أحدهم إلى تشكيل الفريق لمواجهة تشيلسي: "نعم، يمكنهم اللعب ولكنني لا أعرف بعد".

وأكمل بيب حديثه عن الصفقات الجديدة "فيتور ريس يحتاج لبعض الوقت ولكنه يمتلك الشخصية، وخوسانوف لديه الثقة بعد لعب مواجهات صعبة في الدوري الفرنسي، أما مرموش أعتقد أنه سيتأقلم سريعا".

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه تشيلسي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بـ40 نقطة.

وعن موقف المصابين "روبن دياش وجيريمي دوكو سيغيبان عن مباراة تشيلسي، ولدينا نفس الإصابات التي تعرضنا لها من قبل".

وخرج روبن دياش خلال مباراة باريس سان جيرمان نتيجة الإصابة.

وأوضح جوارديولا: "لم يشعر روبن دياش بأنه على ما يرام".

وكشف جوارديولا عن استمرار نفس الغيابات "ناثان أكي، ورودري"، فيما يواصل أوسكار بوب برنامجه لاستعادة لياقته البدنية بعد غياب 6 أشهر.

وبسؤاله عن موقف الفريق في الدوري الأبطال، أجاب جوارديولا بأن فريقه سيتأهل ويثق في الوصول للمرحلة التالية في البطولة الأوروبية.

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