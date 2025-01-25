مواعيد مباريات السبت 25 يناير - ليفربول وظهور محتمل لمرموش.. ونهائي طائرة الأهلي والزمالك

السبت، 25 يناير 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يشهد اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات السبت 25 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد إبسويتش تاون الذي يضم سام مرسي ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

فيما يلعب مانشستر سيتي أمام تشيلسي في ظهور محتمل للدولي المصري عمر مرموش.

وفي الدوري الإسباني سيلعب ريال مدريد أمام بلد الوليد ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وفي نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة يلعب الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مرتقبة.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

ليفربول × إبسويتش تاون.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

ولفرهامبتون × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × تشيلسي.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

نهائي البطولة العربية للطائرة

الأهلي × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قنوات الكاس القطرية.

مرموش محمد صلاح ليفربول
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