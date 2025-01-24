كرة يد - حالة وحيدة تقود مصر لصدارة مجموعة الدور الرئيسي لبطولة العالم

الجمعة، 24 يناير 2025 - 23:35

كتب : محمد سمير

منتخب مصر كرة يد

انتصر منتخب كرواتيا على أيسلندا بنتيجة 32-26 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد 2025.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتفوقت كرواتيا في الشوط الأول بنتيجة 20-12.

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واستطاع أصحاب الأرض من الحفاظ على تقدمهم في الشوط الثاني وتحقيق الفوز بفارق 6 نقاط.

وكان منتخب مصر قد فاز على سلوفينيا بنتيجة 26-25.

ترتيب المجموعة الرابعة

1 كرواتيا = 6 نقاط

2 مصر = 6 نقاط

3 أيسلندا = 6 نقاط

إذا فما هي سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي؟

فوز مصر على كاب فيردي يحسم التأهل باحتلال المركز الثاني دون النظر لباقي النتائج.

في حال فوز كرواتيا وأيسلندا في الجولة الأخيرة تتأهل كرواتيا في الصدارة وتودع أيسلندا وتتأهل مصر في المركز الثاني

في حال فوز أيسلندا وخسارة كرواتيا، تتأهل أيسلندا وتودع كرواتيا.

الحالة الوحيدة لتأهل مصر في صدارة المجموعة هو خسارة أيسلندا دون النظر لنتيجة كرواتيا.

مباريات الجولة الأخير والمواعيد

أيسلندا × الأرجنتين – 4 ونصف عصرا

مصر × كاب فيردي – 7 مساءً

كرواتيا × سلوفينيا – 9 ونصف مساءً

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