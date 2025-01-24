4 من 5.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر

الجمعة، 24 يناير 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

حاز محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر في النادي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتعد تلك المرة الرابعة هذا الموسم التي يسيطر فيها صلاح على الجائزة داخل أروقة الريدز.

وفاز صلاح بها من قبل في أشهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر والآن ديسمبر.

أخبار متعلقة:
القمة الأولى على ملعب الاتحاد.. موعد المواجهة المرتقبة بين مرموش وصلاح مئوية فينسيوس ومبابي يعادل صلاح.. ريال مدريد يقسو على سالزبورج بخماسية سلوت يسهب في الإشادة بمحمد صلاح صلاح: هدفي الـ 50 أوروبيا؟ أتمنى ألا يكون الأخير.. ولدينا مدرب جيد

فقط ريان خرافينبيرخ هو من كسر تلك الهيمنة بالفوز بالجائزة عن شهر سبتمبر الماضي.

وقال محمد صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "حققنا انتصارات جيدة في شهر ديسمبر، أعتقد أنني سأختار مباراة مانشستر سيتي لأننا سيطرنا على اللقاء خاصة في ظل الضغط وأننا واجهنا فريقا رائعا".

وأضاف "ربما ستكون تمريرتي الحاسمة لجاكبو هي أفضل لقطة في هذا الشهر".

وأكمل "أحاول التركيز في المباريات، أشعر أنني جزء كبير من الفريق وهم يساعدونني لألعب بشكل أفضل، وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

وأتم "الناس ربما تتجادل حول هل هذا الموسم الأفضل لي أو الأول، لا أعلم، لكنني لا أفكر كثيرا في ذلك، وأسعى دائما للفوز واللعب بشكل جيد".

وساهم صلاح خلال الشهر الماضي بتسجيل 8 أهداف وصناعة 7 في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ 32 عاما في شباك جيرونا ومانشستر سيتي ونيوكاسل (2) وتوتنام (2) وليستر سيتي ووست هام.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا كما يتصدر ترتيب قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 13 هدفا.

ويستعد ليفربول للقاء إبسويتش تاون غدا السبت في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ميلان يضم كايل ووكر من مانشستر سيتي لماذا اختار عمر مرموش القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي مؤتمر أرتيتا: نبحث عن المهاجم المناسب.. وأحيانا أستشير اللاعبين بشأن التعاقدات رومانو: أنتوني يسافر إلى إسبانيا لإتمام انتقاله إلى ريال بيتيس مؤتمر جوارديولا: لهذا السبب وقعنا مع مرموش.. ويمكنه اللعب أمام تشيلسي مؤتمر ماريسكا - عن ضم جارناتشو وصفقات يناير.. وفرص تشيلسي في الفوز بالدوري مؤتمر سلوت: إصابة جونز وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون قبل مرموش.. نجوم ارتدوا القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
تقرير: حدد عيد ميلاده ليوم تاريخي.. نيمار يعود إلى سانتوس خلال أيام 5 دقيقة | أمريكا
ماركا: ووكر عرض نفسه على ريال مدريد.. ورد النادي الملكي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول من تنبأ بانفجاره.. عن شبيه لياو الذي لا تعرفه 18 دقيقة | تقرير في الجول
وليد صلاح الدين: العش يمكنه اللعب مباشرة.. وهذا ما يميزه ويهم الأهلي قبل الإمكانيات 36 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي اهتم مبكرا والامتحانات أبعدته عن الإسماعيلي.. قصة صعود مصطفى العش 49 دقيقة | ميركاتو
البطولة العربية للكرة الطائرة – موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في النهائي.. والقناة الناقلة ساعة | كرة طائرة
"طمعوا فينا".. مختار يكشف سبب تأخر صفقات الأهلي الأجنبية ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - بثلاثية مثيرة.. الأهلي ينتصر على الزمالك ويتصدر دوري السوبر ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي لبطولة العالم 2025