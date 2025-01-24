4 من 5.. صلاح أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ديسمبر

حاز محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر في النادي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتعد تلك المرة الرابعة هذا الموسم التي يسيطر فيها صلاح على الجائزة داخل أروقة الريدز.

وفاز صلاح بها من قبل في أشهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر والآن ديسمبر.

فقط ريان خرافينبيرخ هو من كسر تلك الهيمنة بالفوز بالجائزة عن شهر سبتمبر الماضي.

وقال محمد صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "حققنا انتصارات جيدة في شهر ديسمبر، أعتقد أنني سأختار مباراة مانشستر سيتي لأننا سيطرنا على اللقاء خاصة في ظل الضغط وأننا واجهنا فريقا رائعا".

وأضاف "ربما ستكون تمريرتي الحاسمة لجاكبو هي أفضل لقطة في هذا الشهر".

وأكمل "أحاول التركيز في المباريات، أشعر أنني جزء كبير من الفريق وهم يساعدونني لألعب بشكل أفضل، وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

وأتم "الناس ربما تتجادل حول هل هذا الموسم الأفضل لي أو الأول، لا أعلم، لكنني لا أفكر كثيرا في ذلك، وأسعى دائما للفوز واللعب بشكل جيد".

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وساهم صلاح خلال الشهر الماضي بتسجيل 8 أهداف وصناعة 7 في جميع المسابقات.

وسجل صاحب الـ 32 عاما في شباك جيرونا ومانشستر سيتي ونيوكاسل (2) وتوتنام (2) وليستر سيتي ووست هام.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا كما يتصدر ترتيب قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 13 هدفا.

ويستعد ليفربول للقاء إبسويتش تاون غدا السبت في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.