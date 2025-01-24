خبر في الجول - الزمالك يتواصل مع ربيعة لتدعيم دفاعه

الجمعة، 24 يناير 2025 - 21:09

كتب : حامد وجدي

محمد ربيعة - سموحة

وضع نادي الزمالك محمد ربيعة على رأس قائمته لتدعيم خط دفاعه.

ويأتي ذلك بعدما تعرض حمزة المثلوثي مدافع الفريق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع محمد ربيعة مدافع سموحة لمعرفة مطالبه الشخصية.

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وتأتي تلك الخطوة قبل التقدم بعرض رسمي لنادي سموحة لضمه.

وقال أشرف مختار عضو مجلس إدارة سموحة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع محمد ربيعة حتى الآن. لا نمانع رحيله حال الحصول على عرض مالي مناسب".

وأضاف "لن نبرم صفقات جديدة في يناير إلا في حال رحيل أحد لاعبي القوام الحالي. نريد توفير مستحقات اللاعبين وعدم إرهاق النادي بأعباء مالية".

وأتم "الفوز على زد في مسابقة كأس مصر منحنا الثقة لخوض المبارايت المقبلة بعد سوء التوفيق الذي لازمنا خلال المباريات الماضية".

صاحب الـ 28 عاما خاض 8 مباريات هذا الموسم منذ انضمامه لسموحة.

وانضم محمد ربيعة لصفوف سموحة بداية الموسم الحالي قادما من مودرن سبورت في صفقة انتقال حر.

وشارك ربيعة مع منتخب مصر خلال مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

محمد ربيعة سموحة الزمالك
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