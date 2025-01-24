اتفاقية تعاون شاملة بين إنبي والاتحاد الليبي

أبرم نادي إنبي اتفاقية تعاون شاملة مع نادي الاتحاد الليبي من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة في الجوانب الفنية والإدارية لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" معارا من الأهلي لصفوف الفريق الليبي. (طالع التفاصيل)

وتتضمن الاتفاقية مجالات متعددة تشمل تبادل المدربين، الإداريين، الأطباء، والتعاون في انتقال اللاعبين بين الفريق الأول وقطاعات الناشئين، حيث تم وضع آلية منظمة لتنفيذ الاتفاقية تعتمد على خطابات رسمية بين الجانبين لضمان تحقيق أهدافها بشكل فعّال.

وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي عبر موقع النادي: "الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية نادي إنبي لتوسيع نطاق التعاون مع الأندية العربية الشقيقة وتعزيز مكانته على الساحة الرياضية الإقليمية".

وأضاف: “نحن على ثقة أن هذا التعاون سيحقق تطورا ملموسا للطرفين في الأداء الفني والإداري".

وأوضح "في إطار التنفيذ الفعلي للاتفاقية، انضم 3 مدربين من نادي إنبي إلى قطاع الشباب والناشئين بنادي الاتحاد الليبي لتولي الإدارة الفنية، حيث من المقرر إرسال أفراد من الأجهزة المعاونة خلال الفترة المقبلة لدعم قطاع الشباب والناشئين بشكل أكبر".

ومن جانبه صرّح محمد بن إسماعيل، رئيس نادي الاتحاد الليبي قائلا: "فخورون بهذا التعاون الذي بدأ بتنفيذه بشكل فوري ومتميز، نشكر أيمن الشريعي الذي بذل جهودًا كبيرة لتفعيل الاتفاقية والعمل على تحقيق أهدافها بأسرع وقت".

كما أشاد سمير عبود، مدير الكرة لنادي الاتحاد الليبي، باتفاقية التعاون مع نادي إنبي، معتبرا إياها خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الرياضي للنادي.

وقال عبود: "هذه الاتفاقية تمثل إضافة كبيرة للنادي، خاصة مع التنفيذ الفوري لها، التعاون مع نادي بحجم إنبي بخبراته الكبيرة سيمنحنا دفعة قوية على كافة المستويات الفنية والإدارية".

يُذكر أن مراسم التوقيع تضمنت تبادل الدروع التذكارية كرمز للصداقة والتقدير المتبادل، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الناديين الشقيقين.