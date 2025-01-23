الاتحاد الليبي يعلن ضم محمود كهربا.. واللاعب: أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم

الخميس، 23 يناير 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي ضم محمود كهربا لاعب الأهلي في مؤتمر صحفي.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وسينضم كهربا إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال محمود كهربا خلال مؤتمر تقديمه بنادي الاتحاد الليبي: "سعيد بالتواجد معكم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وتقديم مستوى جيد".

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ويرتدي محمود كهربا القميص رقم 11 مع ناديه الجديد.

ويتدرب كهربا تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الاتحاد الليبي.

وشارك كهربا الموسم الحالي مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالهم هدفين.

ولعب كهربا في مواجهة الأهلي ضد الجونة ضمن منافسات الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين.

وانضم صاحب الـ 30 عاما للأهلي في 2020 قادما من ديبورتيفو أفيش البرتغالي.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي لعب كهربا 144 مباراة وخلالها سجل 48 هدفا ونصع 22 آخرين.

وسبق لكهربا الخروج على سبيل الإعارة ضمن صفوف هاتاي سبور التركي في 2022.

كهربا لم يتوصل لاتفاق نهائي مع الزوراء العراقي والمنافسة كانت بين الناديين على حسم الصفقة مستمرة.

وكان قد ارتبط اسم كهربا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد الليبي أو الزوراء العراقي.

الأهلي محمود كهربا
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