لماذا اختار عمر مرموش القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي

الجمعة، 24 يناير 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي

يرتدي عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الجديد القميص رقم 7 عقب انضمامه أمس.

وكان مرموش يرتدي القميص رقم 7 في صفوف فرانكفورت الذي شهد وصول لذروة تألقه.

لحسن حظ مرموش كان الرقم 7 خاليا منذ رحيل جواو كانسيلو عن صفوف سيتي.

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وكشف تقرير عبر موقع مانشستر سيتي الرسمي عدة حقائق من بينها لماذا اختار مرموش القميص رقم 7؟

وفقا لتصريحات مرموش عبر موقع النادي فأنه لا يوجد سبب محدد لاختيار الرقم، فقط شقيقه الأكبر كان يفضل هذا الرقم عندما كانا صغيرين وقرر استمرار ارتداءه.

ويستعرض FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميص السماوي رقم 7 قبل الدولي المصري.

1 - مايك سمربي (433 مباراة، 67 هدفا)

ارتدى سمربي القميص رقم 7 حين انضم لمانشستر سيتي موسم 1965-1966، واستمر في رحلة دامت 10 سنوات مع سيتي، ارتدى فيها القميص رقم 9 في بعض الأحيان.

2 – بيتر بارنز (159 مباراة، 22 هدفا)

ارتدى بارنز الرقم 7 لأول مرة في موسم 1975 وظل بنفس القميص لنهاية الموسم.

وتنقل اللاعب بين القميص 7 و11 حتى جاء ميك شانون واستولى على القميص رقم 7 في موسم 1977-1978.

3 – دافيد وايت (339 مباراة، 96 هدفا)

وايت الذي عرف بسرعته غير العادية ارتدى القميص رقم 7 طوال تجربته مع مانشستر سيتي التي استمرت 8 سنوات، وسجل به 96 هدفا.

4 – ستيفان إيرلاند (176 مباراة، 23 هدفا)

قبل فترة استحواذ الشيخ منصور بن زايد على النادي، لعب إيرلاند في الفترة من 2005 وحتى 2010 مع سيتي وكان عنصرا أساسيا في الفريق، وارتدى اللاعب الرقم 7.

5 – جيمس ميلنر (202 مباراة، 18 هدفا)

اللاعب الإنجليزي المخضرم ارتدى الرقم 7 بعد إيرلاند واستمر به حتى صيف 2015 حين انتقل إلى ليفربول.

6- رحيم ستيرلنج (339 مباراة، 131 هدفا)

في الصيف نفسه انضم ستيرلنج لسيتي قادما من ليفربول ليرتدي القميص رقم 7 بعد رحيل ميلنر وحقق به العديد من الألقاب.

7- جواو كانسيلو (154 مباراة، 9 أهداف)

حين انضم البرتغالي إلى صفوف سيتي ارتدى القميص رقم 27، وقرر ارتداء القميص رقم 7 بعد رحيل ستيرلنج في 2022.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).

وستكون أول مباراة لمرموش مع سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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