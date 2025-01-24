فيليبي ميلو يعلن اعتزاله كرة القدم

الجمعة، 24 يناير 2025 - 18:16

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - فلومينينسي - فيليبي ميلو

أعلن فيليبي ميلو لاعب البرازيل السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 41 عاما.

فيليبي ميلو

النادي : فلومينينسي

فلومينينسي

يأتي ذلك عكس قراره السابق بالاعتزال في ديسمبر 2025 في ظل رغبته في المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. (طالع التفاصيل)

واعتزل ميلو بعد نهاية تعاقده مع فلومينينسي الذي أفلت من الهبوط بنهاية الموسم المنقضي.

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وكتب ميلو عبر موقع إنستجرام

"اليوم، أغلق أحد أهم فصول حياتي: مسيرتي كلاعب كرة قدم. كانت سنوات مذهلة، مليئة بالمعارك والإنجازات، ولكن الأهم من ذلك كله، أنها كانت سنوات رأيت فيها هدف الله يتحقق في كل خطوة اتخذتها. كل ما مررت به، كل لحظة، كانت بتوجيه من يده، وأنا ممتن إلى الأبد لامتياز القيام بما أحب.

قوتي جاءت دائمًا من إيمان الله ومحبته ورحمته. في أصعب اللحظات كان معي، رفعني، وفي لحظات المجد ذكّرني بأن أكون شاكراً.

أود أن أشكر جميع الأندية التي كان لي شرف اللعب لها، والجماهير التي شجعت رحلتي، وزملائي في الفريق، وجميع الأشخاص الذين شكلوا هذه الرحلة وعائلتي، الذين آمنوا بي دائمًا. لكن، قبل كل شيء، أشكر الله الذي أعطاني الهدية والشجاعة والفرصة لتجربة كل هذا.

الآن، أتقدم بثقة نحو الفصل التالي، لأنني أعلم أنه سيستمر في إرشادي. شكرًا جزيلاً للجميع الذين شاركوا في هذه القصة".

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ميلو بدأ مسيرته مع فلامنجو وانتقل لكروزيرو وجريميو وفي 2005 بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وارتدى قمصان ريال مايوركا وراسينج سانتاندير وألميريا في إسبانيا ثم فيورنتينا ويوفنتوس في إيطاليا ومنه لجالاتاسراي التركي.

عاد لإيطاليا مجددا في 2015 من بوابة إنتر وبعد عامين حط الرحال في أرض السامبا مع بالميراس ثم فلومينينسي.

وسبق أن واجه الأهلي في كأس العالم للأندية مرتين، في الأولى خسر بقميص بالميراس بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث في 2021، وفي الثانية فاز على الأهلي في المربع الذهبي بقميص فلومينينسي.

وحقق خلال مسيرته 16 لقبا بواقع 8 مع جالاتاسراي و4 مع بالميراس و2 مع فلومينينسي و2 مع كروزيرو.

وخاض ميلو مع الأندية 800 مباراة سجل 62 هدفا وصنع 24 رغم مشاركته كلاعب وسط مدافع وقلب دفاع.

وبقميص منتخب البرازيل شارك في 22 مباراة دولية وتواجد في قائمة السامبا في كأس العالم 2010، وحقق لقب كأس القارات في 2009.

فيليبي ميلو بالميراس فلومينينسي
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