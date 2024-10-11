فيليبي ميلو يحدد موعد اعتزاله

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 19:48

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - فلومينينسي - فيليبي ميلو

أعلن البرازيلي فيليبي ميلو موعد اعتزاله وتعليق حذائه في كرة القدم.

فيليبي ميلو

النادي : فلومينينسي

فلومينينسي

لاعب فلومينينسي المخضرم أعلن اعتزاله في ديسمبر 2025 رغم أن عقده مع الفريق يمتد حتى ديسمبر المقبل.

ويرغب صاحب الـ 41 عاما في تجديد تعاقده لموسم إضافي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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كما يخطط للعمل كمدرب عقب نهاية مسيرته كلاعب.

وكتب ميلو عبر وسائل التواصل الاجتماعي

"فعليا، لم أبدأ المرحلة الانتقالية بعد، ولا زلت لا أريد، ورغم أن عقد يمتد حتى ديسمبر، لكنني أحلم بالتجديد مع فلومينينسي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

لكنني اتخذت القرار بأن أتوقف عن اللعب في نهاية العام المقبل، سنرى ماذا سيحدث، لكن نعم سأصبح مدربا".

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وخاض ميلو الموسم الجاري 23 مباراة إذ غاب عن مباريات عديدة بسبب الإصابة في الركبة.

ميلو بدأ مسيرته مع فلامنجو وانتقل لكروزيرو وجريميو وفي 2005 بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وارتدى قمصان ريال مايوركا وراسينج سانتاندير وألميريا في إسبانيا ثم فيورنتينا ويوفنتوس في إيطاليا ومنه لجالاتاسراي التركي.

عاد لإيطاليا مجددا في 2015 من بوابة إنتر وبعد عامين حط الرحال في أرض السامبا مع بالميراس ثم فلومينينسي.

وسبق أن واجه الأهلي في كأس العالم للأندية مرتين، في الأولى خسر بقميص بالميراس بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث في 2021، وفي الثانية فاز على الأهلي في المربع الذهبي بقميص فلومينينسي.

وحقق خلال مسيرته 16 لقبا بواقع 8 مع جالاتاسراي و4 مع بالميراس و2 مع فلومينينسي و2 مع كروزيرو.

وخاض ميلو مع الأندية أكثر 750 مباراة سجل 60 هدفا وصنع 24 رغم مشاركته كلاعب وسط مدافع وقلب دفاع.

وبقميص منتخب البرازيل شارك في 22 مباراة دولية وتواجد في قائمة السامبا في كأس العالم 2010، وحقق لقب كأس القارات في 2009.

فيليبي ميلو الأهلي ألكسندر - فلومينينسي
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