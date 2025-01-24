دوري مصري سيدات - الزمالك ينتصر على بيراميدز.. وفوز مسار بـ 10 أهداف

انتصرت سيدات الزمالك على بيراميدز بنتيجة 3-0 في الجولة 15 من الدوري المصري سيدات 2024-25.

واكتسح فريق مسار حامل اللقب خصمه المقاولون العرب بنتيجة 10-0، في أول مباراة للمدير الفني الجديد عبد الرحمن عايد.

أليس وأية إبراهيم تقدما بثنائية للأبيض في الشوط الأول.

وعززت سليمزي النتيجة بهدف ثالث في الشوط الثاني.

وفازت سيدات زد على الطيران بهدف وحيد دون رد.

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وتتصدر سيدات مسار الترتيب برصيد 42 نقطة من 14 مباراة بفارق 6 نقاط عن الأهلي.

فيما ارتقت سيدات زد للمركز الرابع برصيد 31 نقطة من 14 مباراة.

وأصبحت سيدات الزمالك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة من 13 مباراة.

فيما تراجعت سيدات بيراميدز للمركز التاسع برصيد 15 نقطة من 12 مباراة.