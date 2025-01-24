مؤتمر أرتيتا: نبحث عن المهاجم المناسب.. وأحيانا أستشير اللاعبين بشأن التعاقدات

الجمعة، 24 يناير 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

شكك ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال في إمكانية لحاق لويس سكيلي وويليام ساليبا بمباراة أرسنال أمام ولفرهامبتون.

وأوضح أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لويس سكيلي لم يعاني من شيء خطير، وسنعقد اجتماعا مع الجهاز الطبي، ونفس الأمر لويليام ساليبا".

وأكمل: "سيتوافر الثنائي الأسبوع المقبل، ولكن مباراة الغد سنرى".

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ويحل أرسنال ضيفا على ولفرهامبتون في تمام الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وعن موقف بن وايت الظهير الأيمن للفريق، قال أرتيتا: "لم يتدرب مع الفريق بعد ولكن أعتقد أنه قريب جدا من العودة إذا سارت الأمور على ما يرام".

ورد أرتيتا على إمكانية التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية: "فقدنا لاعبين مهمين للغاية هما بوكايو ساكا وجابرييل جيسوس، ونفتقر إلى الأهداف واللاعبين والخيارات المتعددة".

وأضاف: "نبحث عن اللاعب المناسب ليجعلنا أفضل، نحن بحاجة إلى بعض المساعدة".

وأكمل: "أحيانًا أستشير اللاعبين بشأن التعاقدات خاصة إذا كانوا يعرفونهم. الأمر بعيد عن الكمبيوتر والبيانات".

وعن إمكانية ضم ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون، رد أرتيتا: "أفضل عدم الحديث عن الأفراد، وإنما أتحدث عن الجودة الجماعية التي يتمتع بها الفريق".

وسرد أرتيتا عن إمكانية إبرام صفقات في يناير: "لديك موارد معينة، للتعاقد مع لاعبين أو تطوير لاعبين وتصعيد لاعبين معينين من الأكاديمية، إنه توازن يجب علينا القيام به".

ورفض مدرب أرسنال التفريط في رحيم سترلينج أو الحارس مورارا نيتو بعد انتهاء إعارتهما من تشيلسي وبورنموث: "رحيلهما ليس خيارًا".

وأثنى أرتيتا على منافسه ولفرهامبتون: "ستكون مباراة صعبة، إنه فريق جيد"

وأتم حديثه عن قدرة أرسنال على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي: "الفارق ضئيل ويتعين علينا أن نواصل العمل، فما زال الطريق طويلا.".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر ، مع مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

أرسنال أرتيتا ولفرهامبتون
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