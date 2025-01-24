رومانو: أنتوني يسافر إلى إسبانيا لإتمام انتقاله إلى ريال بيتيس

الجمعة، 24 يناير 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

أنتوني لاعب مانشستر يونايتد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن مستجدات انتقال البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد إلى ريال بيتيس الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب رومانو عبر صفحته على موقع إكس: "أنتوني سيسافر إلى إسبانيا اليوم لإتمام انتقاله إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة".

وأكمل الصحفي الإيطالي: "ريال بيتيس سيدفع على الأقل 84 % من راتب اللاعب، بالإضافة إلى المكافآت حتى نهاية الموسم".

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وكانت تقارير ذكرت أن مانشستر يونايتد سيتحمل جزء من راتب اللاعب البرازيلي.

وانضم أنتوني لمانشستر يونايتد في 2022 قادما من أياكس أمستردام.

ولم يعد أنتوني ضمن الخياريات الأساسية للمدرب روبن أموريم منذ توليه المسؤولية مع وجود تراجع كبير في مستوى اللاعب البرازيلي.

وشارك أنتوني في 96 مباراة منذ انضمامه لمانشستر يونايتد وتمكن من تسجيل 12 هدفا وصناعة 5 أهداف.

ومنذ بداية الموسم لعب أنتوني 14 مباراة وسجل هدفا ولم يصنع أي أهداف.

ويحتل ريال بيتيس حاليا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

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