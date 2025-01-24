مؤتمر ماريسكا - عن ضم جارناتشو وصفقات يناير.. وفرص تشيلسي في الفوز بالدوري

رد إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن حقيقة ضم أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح ماريسكا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي: "سعيد بما لدينا في الوقت الحالي، على الجانب الأيمن يوجد بيدرو نيتو ومادويكي، وعلى اليسار جادون سانشو بالإضافة إلى تيريك جورج لاعب شاب يمكنه مساعدتنا".

وربطت تقارير جاراناتشو بالانتقال إلى تشيلسي، بعد اتجاه نابولي إلى كريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند بدلا من الجناح الأرجنتيني.

كما رد ماريسكا على إمكانية إعادة أندري سانتوس لاعب ستراسبورج، وليزلي أوغوشوكو من ساوثامبتون من الإعارة: "ليس لدينا نية للبحث عن لاعب وسط".

وأكمل "أعتقد أن لدينا ما يكفي من اللاعبين كايسيدو وإنزو وكيرنان ديوسبري هال، ولا نبحث عن لاعب وسط آخر".

وتحدث ماريسكا عن إصابة روميو لافيا "لا نعلم بعد فترة غيابه، ولكن علينا الانتظار بضعة أسابيع أخرى".

وأضاف: "قبل 10 أيام من غلق باب الانتقالات لم نضم سوى تشالوباه، وسنرى في الأيام المقبلة إذا كان سيحدث أي شيء جديد".

وأعاد تشيلسي تريفوه تشالوباه من الإعارة إلى نادي كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورفض ماريسكا رحيل جوجو فيليكس وكريستوفر نكونكو: "إنهما لاعبان من الطراز الأول، أنا أحب الاثنين، لكنهما يعانيان لأننا في أغلب الأحيان لأننا نلعب بلاعب وسط مهاجم واحد فقط".

وعن منافسته على التتويج بالدوري الإنجليزي، رد: "فريقي ليس جيدا بما يكفي للفوز بالدوري الإنجليزي، إذا نظرت إلى شهري ديسمبر ويناير فستجد أننا نمر بلحظة صعبة".

وخلال شهري ديسمبر ويناير في الدوري الإنجليزي حقق تشيلسي الفوز في 5 مباريات وتعادل 3، وخسر في مباراتين أمام فولام وإبسويتش تاون.

وأتم حديثه في المؤتمر الصحفي عن أخطاء روبرت سانشيز حارس المرمى: "من الطبيعي أن يرتكب حارس المرمى أو أي لاعب أخطاء، كم مرة أخطأ كايسيدو في التمرير أو أهدر جاكسون فرصة تسجيل.. مرات عديدة هذا أمر طبيعي ولا يوجد أي شيء غريب".

وأخطأ سانشيز في مباراة ولفرهامبتون ليكلف فريقه هدفا في المباراة التي انتهت بفوز البلوز 3-1.

ويحل تشيلسي ضيفا على مانشستر سيتي السابعة والنصف مساء السبت في الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، ويليه مانشستر سيتي خامسا برصيد 42 نقطة.