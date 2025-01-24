مؤتمر سلوت: إصابة جونز وغيابه عن مواجهة إبسويتش تاون

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن إصابة الإنجليزي كورتيس جونز لاعب وسط الريدز خلال مواجهة ليل الأخيرة في دوري الأبطال.

وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إبسويتش تاون: "جونز لن يكون متاحًا غدًا وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى، لا أتوقع غيابه شهورًا ولكن دعونا نرى موقفه من مباراتي أيندهوفن وبورنموث".

ويستضيف ليفربول منافسه إبسويتش تاون الساعة الخامسة مساء السبت على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف سلوت: "جونز خرج خلال الشوط الأول من مباراة ليل وهذا عادة ليس علامة جيدة".

وبدأ جونز مباراة فريقه أمام ليل الفرنسي قبل أن يخرج بين شوطي المباراة بسبب الإصابة.

وكان سلوت صرح عقب مباراة ليل: "شعر جونز خلال المباراة بشيء واتفقنا على أن يلعب لمدة 5 دقائق أخرى لنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه قال بعد ذلك إنه يجب أن يغادر الملعب بين الشوطين".

ومنح جونز فريقه مساهمة بتمرير الكرة لمحمد صلاح التي أحرز من خلال الهدف الأول للفريق.

وفاز ليفربول على حساب ليل بنتيجة 2-1 ليواصل تصدره بالعلامة الكاملة 21 نقطة بعد 7 جولات من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول أمام أيندهوفن في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال يوم 29 يناير، قبل مواجهة بورنموث في الأول من فبراير في الدوري الإنجليزي.

وعن إصابة الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع الفريق، قال سلوت: "كوناتي عاد من الإصابة ولكن يتم إدارة الأمر بعناية لأنه مازال يشعر ببعض الألم".

وأكمل: "يمكن لكوناتي أن يشارك ولكننا حريصون لأنه ليس في اللحظة المناسبة للعب 3 مباريات في الأسبوع".

وشارك كوانساه في مركز قلب المدافع بجانب فيرجيل فان دايك خلال مباراة ليل الأخيرة في دوري الأبطال.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه أرسنال ونوتينجهام فورست مع أفضلية خوض الريدز مواجهة أقل بعد تأجيل مواجهته أمام إيفرتون في وقت سابق.