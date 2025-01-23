بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون وكلوب بروج لضم إبراهيم عادل

كشف مصدر من بيراميدز حقيقة مفاوضات ولفرهامبتون الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي لضم إبراهيم عادل لاعب الفريق.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وأشارت تقارير إلى رغبة ولفرهامبتون وكلوب بروج في التعاقد مع إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "لم نتلق أي عروض من ولفرهامبتون الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي لضم إبراهيم عادل".

وأضاف "خيتافي الإسباني هو العرض الرسمي الوحيد الذي وصلنا لضم إبراهيم عادل، وننتظر رد الإدارة المالكة للنادي بالإمارات لحسم الأمر".

وارتبط إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية بالانتقال لصفوف خيتافي الإسباني الذي جدد اهتمامه بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

إبراهيم عادل كان قريبا من الانتقال لخيتافي الإسباني قبل بداية الموسم الحالي لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسافر الجناح الدولي إلى إسبانيا من أجل إتمام تعاقده مع خيتافي، لكن بيراميدز رفض العرض.

وكما أوضح في وقت سابق FilGoal.com فإن فشل الصفقة في الانتقالات الصيفية جاء بسبب الخلاف حول المقابل المادي للصفقة، بعدما عرض خيتافي هو 500 ألف دولار للإعارة، فيما طلب بيراميدز مليون دولار للموافقة على عرض الفريق الإسباني، وكذلك اختلف الناديين حول تفاصيل قيمة البيع النهائي للاعب.

وفي شهر مايو الماضي أعلن بيراميدز تجديد تعاقد إبراهيم عادل مع الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com آنذاك فإن عقد عادل سيمتد مع بيراميدز حتى 2029 لأن عقده السابق كان مستمرا لمدة موسمين إضافيين قبل التجديد الأخير.

صاحب الـ23 عاما لعب 14 مباراة مع بيراميدز بالموسم الحالي وسجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

وحصد عادل جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب وقادت منتخب مصر للوصول لأولمبياد باريس 2024.

وقاد إبراهيم عادل المنتخب الأوليمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس.