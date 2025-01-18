تقرير إسباني: خيتافي سيتمم تعاقده مع إبراهيم عادل خلال الأسبوع المقبل

السبت، 18 يناير 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - المصري ضد بيراميدز

كشف موقع todofichajes الإسباني عن اقتراب نادي خيتافي من التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وفقا للموقع فإن خيتافي قد اقترب من إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 2.5 مليون يورو.

وقد يتمم خيتافي التعاقد مع اللاعب بحلول الأسبوع المقبل.

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وكان إبراهيم عادل قريبا من الانتقال إلى خيتافي في الصيف الماضي ولكن الصفقة توقفت بسبب خلاف بين إداراتي الفريق الإسباني وبيراميدز حول المقابل المادي.

وكان إبراهيم قد سافر إلى إسبانيا بالفعل تمهيدا لإتمام الصفقة قبل أن تفشل ويعود للقاهرة.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول لبيراميدز منذ عام 2019.

صاحب الـ 23 عاما شارك منذ بداية الموسم في 13 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

إبراهيم عادل بيراميدز خيتافي
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