النيابة السويسرية توقف التحقيقات ضد الأمين العام لـ كاف

أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن النيابة العامة السويسرية أوقفت التحقيقات ضد الأمين العام لـ كاف فيرون موسينجو أومبا بخصوص تهم تتعلق بالفساد.

وأوضح كاف في بيانه أن إيقاف التحقيقات كان بسبب عدم وجود أي وقائع أو أساس قانوني للإجراءات.

وأضاف البيان "قررت النيابة السويسرية إيقاف التحقيقات ضد فيرون موسينجو أومبا، لعدم وجود أي وقائع أو أساس قانوني لفتح إجراءات قانونية".

وتابع البيان "لقد تنقل موسينجو أومبا طوعًا في شهر نوفمبر 2024، إلى سويسرا، للإجابة على أسئلة تتعلق بالتحقيقات الأولية".

وأتم البيان "يرحب كاف بقرار النيابة العامة السويسرية، معربًا عن سعادته باستمرار الالتزام بالثقافة والقيم المتعلقة بالأخلاقيات، الشفافية والحوكمة التي أُرسيت منذ تولي باتريس موتسيبي، رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

في أكتوبر الماضي، كشفت جريدة ذا جارديان أن موسينجو أومبا يخضع للتحقيقات بشأن تهم تتعلق بالفساد، مثل الإدارة غير النزيهة وتزوير الوثائق والاحتيال.

وذكر التقرير أن الأمين العام لـ كاف متهم بإجراء عمليات تحويل إلى حسابات مصرفية في سويسرا، ما أدى إلى فتح التحقيقات.