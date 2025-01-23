النيابة السويسرية توقف التحقيقات ضد الأمين العام لـ كاف

الخميس، 23 يناير 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن النيابة العامة السويسرية أوقفت التحقيقات ضد الأمين العام لـ كاف فيرون موسينجو أومبا بخصوص تهم تتعلق بالفساد.

وأوضح كاف في بيانه أن إيقاف التحقيقات كان بسبب عدم وجود أي وقائع أو أساس قانوني للإجراءات.

وأضاف البيان "قررت النيابة السويسرية إيقاف التحقيقات ضد فيرون موسينجو أومبا، لعدم وجود أي وقائع أو أساس قانوني لفتح إجراءات قانونية".

أخبار متعلقة:
لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول قبل مرموش.. نجوم ارتدوا القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي الاتحاد الليبي يعلن ضم محمود كهربا.. واللاعب: أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم كل ما قاله عمر مرموش بعد الانتقال إلى مانشستر سيتي

وتابع البيان "لقد تنقل موسينجو أومبا طوعًا في شهر نوفمبر 2024، إلى سويسرا، للإجابة على أسئلة تتعلق بالتحقيقات الأولية".

وأتم البيان "يرحب كاف بقرار النيابة العامة السويسرية، معربًا عن سعادته باستمرار الالتزام بالثقافة والقيم المتعلقة بالأخلاقيات، الشفافية والحوكمة التي أُرسيت منذ تولي باتريس موتسيبي، رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

في أكتوبر الماضي، كشفت جريدة ذا جارديان أن موسينجو أومبا يخضع للتحقيقات بشأن تهم تتعلق بالفساد، مثل الإدارة غير النزيهة وتزوير الوثائق والاحتيال.

وذكر التقرير أن الأمين العام لـ كاف متهم بإجراء عمليات تحويل إلى حسابات مصرفية في سويسرا، ما أدى إلى فتح التحقيقات.

كاف فيرون موسينجو أومبا
نرشح لكم
بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي.. أين يتواجد مرموش في قائمة أغلى اللاعبين العرب والأفارقة كاف يعلن تفاصيل قرعة أمم إفريقيا 2025 تقرير: تاعرابت يرغب في فسخ تعاقده مع النصر الإماراتي تقارير: استبعاد الكونغو من أمم إفريقيا للمحليين.. وتأهل غينيا الإستوائية خبر في الجول – الكشف عن الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية علي ماهر: الكل يحمل هم مواجهة المصري.. وهذا سبب ضياع ركلات الجزاء الكونفدرالية - منافسو الزمالك والمصري المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد السيد
أخر الأخبار
الفوز الأول.. مودرن سبورت يحرم الزمالك من صدارة الدوري ويغادر المركز الأخير 4 دقيقة | الكرة المصرية
وفاة لاعب ساحة النصر بالإسكندرية بعد تعرضه لأزمة قلبية 6 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد - جارناتشو أساسي.. وأنتوني على مقاعد البدلاء أمام رينجرز 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحضور أبو ريدة.. الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة 27 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية أمل يوفنتوس.. أراوخو في برشلونة حتى 2031 54 دقيقة | الدوري الإسباني
الحارس تصدى لتسديدته.. تريزيجيه يشارك في تعادل الريان والدحيل ساعة | المحترفون
عبد القادر: هكذا فزنا على السد.. ويجب أن نعيد قطر لمكانته الطبيعية ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الأهلي مع زد لضم مصطفى العش ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد