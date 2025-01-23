الكشف عن سعر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي

كشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي رسميا سعر عمر مرموش المنضم حديثا إلى صفوف مانشستر سيتي.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويتواجد مرموش في اللعبة بسعر 7 مليون.

ويعتبر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أغلى لاعب في الموسم الجاري بـ 14.8 مليون.

بينما محمد صلاح ثاني أغلى لاعب من الناحية المالية بـ 13.7 مليون.

ويبدأ مرموش مشواره مع مانشستر سيتي بمواجهة قوية في البداية أمام تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

كما يلعب مرموش أمام محمد صلاح في قمة مصرية على الأراضي الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول يوم 23 فبراير المقبل.

وسيمتد تعاقد الدولي المصري حتى صيف 2029 أي 4 مواسم ونصف.

وسيرتدي مرموش القميص رقم 7 مع كتيبة بيب جوارديولا، حيث سيصبح أول لاعب مصري يتدرب تحت قيادة المدرب الإسباني.

ووفقا للتقارير فإن انتقال مرموش كلف صفوف سيتي 75 مليون يورو، وهو أغلى لاعب عربي في التاريخ.

كما أصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ سيتي بعد كل من جاك جريليش (117 مليون يورو) ويوشكو جفارديول (90 مليون يورو) وكيفين دي بروين (76 مليون يورو).