تشكيل المصري - حمدي يعوض غياب جاد.. وبابا بادجي أساسي أمام بتروجت

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويلعب المصري أمام بتروجت في تمام الرابعة عصرا على استاد السويس الجديد.

ويعوض محمود حمدي غياب محمود جاد في حراسة المرمى، بعد تعرض الأخير للطرد في مواجهة فاركو.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – حسن علي.

الوسط: محمد مخلوف – خالد الغندور.

أمامهما: كريم بامبو – عبد الرحيم دغموم – بابا بادجي.

الهجوم: صلاح محسن.

وفي غياب فخر الدين بن يوسف بدأ بابا بادجي في التشكيل الأساسي.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 15 نقطة بينما بتروجت في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط.