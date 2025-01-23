زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو

أعلن نادي إبسويتش تاون ضم الباراجوياني خوليو إنسيسو قادما من برايتون.

وانضم الدولي الباراجوياني الذي يحتفل بيوم ميلاده الـ 21 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولا يشمل التعاقد أحقية الشراء في تعاقد اللاعب وسيتحمل إبسويتش راتب اللاعب خلال فترة التعاقد.

وشارك خوليو في 16 مباراة هذا الموسم ولم يعد لاعبا أساسيا في الموسم الجاري مع برايتون.

✍️ Ipswich Town is delighted to confirm the loan signing of Julio Enciso from Brighton & Hove Albion. Julio joins the Blues on his 21st birthday. Feliz cumpleaños, Julio! 🎉 — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 23, 2025

وصرّح فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون: "أراد خوليو أن يخرج من أجل اللعب بشكل مستمر وهو ما لا أضمنه له في ظل وجود خيارات عديدة في مراكزنا الهجومية".

وتفوق إبسويتش تاون على أتالانتا الإيطالي الذي أبدى رغبته في ضم الجناح الشاب.

وقال الباراجوياني عبر موقع إبسويتش: "أنا سعيد هنا، والمحادثات مع المدير الفني كانت رائعة، وممتن له وللنادي للثقة بي، أنا مقاتل حقيقي وسأقدم أفضل ما لدي في كل مباراة".

Welcome to Town, Julio Enciso. 🙌🇵🇾 pic.twitter.com/Ii9o65Un9F — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 23, 2025

وضم إبسويتش في يناير الجاري كل من المدافع بن جودفري والجناج جادين فيلوجين.

وسيكون اللاعب متاحا للمشاركة ضد ليفربول يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل إبسويتش المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة من 22 مباراة.