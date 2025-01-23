زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو

الخميس، 23 يناير 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

خوليو إنسيسو - إبسويتش تاون

أعلن نادي إبسويتش تاون ضم الباراجوياني خوليو إنسيسو قادما من برايتون.

وانضم الدولي الباراجوياني الذي يحتفل بيوم ميلاده الـ 21 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولا يشمل التعاقد أحقية الشراء في تعاقد اللاعب وسيتحمل إبسويتش راتب اللاعب خلال فترة التعاقد.

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وشارك خوليو في 16 مباراة هذا الموسم ولم يعد لاعبا أساسيا في الموسم الجاري مع برايتون.

وصرّح فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون: "أراد خوليو أن يخرج من أجل اللعب بشكل مستمر وهو ما لا أضمنه له في ظل وجود خيارات عديدة في مراكزنا الهجومية".

وتفوق إبسويتش تاون على أتالانتا الإيطالي الذي أبدى رغبته في ضم الجناح الشاب.

وقال الباراجوياني عبر موقع إبسويتش: "أنا سعيد هنا، والمحادثات مع المدير الفني كانت رائعة، وممتن له وللنادي للثقة بي، أنا مقاتل حقيقي وسأقدم أفضل ما لدي في كل مباراة".

وضم إبسويتش في يناير الجاري كل من المدافع بن جودفري والجناج جادين فيلوجين.

وسيكون اللاعب متاحا للمشاركة ضد ليفربول يوم السبت المقبل في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل إبسويتش المركز الـ 18 برصيد 16 نقطة من 22 مباراة.

خوليو إنسيسو برايتون إبسويتش
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