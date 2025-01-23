رومانو: بديل مرموش.. فرانكفورت يرفع عرضه لضم إيلي واهي

يواصل إينتراخت فرانكفورت بحثه عن تعويض غياب عمر مرموش بعد انتقاله رسميا إلى صفوف مانشستر سيتي.

وارتبط اسم إيلي واهي مهاجم مارسيليا بالانضمام إلى صفوف فرانكفورت خلال الفترة المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات، أن فرانكفورت قد رفع عرضه من أجل ضم إيلي واهي.

ووصل عرض فرانكفورت إلى 25 مليون يورو مقابل ضم المهاجم الفرنسي.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى موافقة إيلي واهي بالفعل على الانضمام إلى فرانكفورت في انتظار اتفاق الناديين.

ومن المتوقع أن يوقع المهاجم الفرنسي مع فرانكفورت في الأيام المقبلة بعد اتفاق الناديين.

الأحد الماضي ذكرت جريدة ليكيب أن نادي فرانكفورت مهتم بضم الفرنسي إيلي واهي مهاجم مارسيليا لتعويض رحيل عمر مرموش.

وأفاد تقرير ليكيب أن فرانكفورت يرغب في ضم المهاجم الفرنسي هذا الشتاء لتعويض رحيل الهداف المصري.

وتعتقد إدارة فرانكفورت أن واهي يمكنه التألق في الدوري الألماني، على خطى القادمين من الدوري الفرنسي من قبل، أمثال ماركوس تورام وراندال كولو مواني وهوجو إيكيتيكي.

وكشف التقرير أن هناك منافسة من بورنموث ووست هام يونايتد على ضم اللاعب.

وذكر التقرير أن الأندية الثلاثة بدأت التواصل مع ممثلي واهي الذي لا يشارك باستمرار مع مارسيليا.

وأكد التقرير أن مارسيليا قد يتخلي عن اللاعب مقابل 30 مليون يورو التي دفعها مقابل ضمه في الصيف الماضي.

وسجل واهي 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 13 مباراة مارسيليا هذا الموسم.