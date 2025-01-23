كيكر: خوشانوف كان قريبا من ليفركوزن.. قبل أن يضاعف سيتي العرض ويقتنصه

ذكرت جريدة كيكر أن عبد القادر خوشانوف مدافع مانشستر سيتي الجديد كان قريبا من الانضمام إلى باير ليفركوزن.

يوم الاثنين أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع عبد القادر خوشانوف مدافع لانس، كأول لاعب أوزبكي ينتقل لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ليفركوزن كان في مفاوضات متقدمة مع لانس لضم خوشانوف.

وأضاف التقرير أن ليفركوزن عرض على نادي لانس ضمه مقابل 20 مليون يورو قبل أن يأتي مانشستر سيتي ويضاعف العرض ويفوز بخدماته.

وكلفت الصفقة مانشستر سيتي 40 مليون يورو.

ووقع خوشانوف على عقد مع مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم ونصف.

وأصبح خوشانوف أول لاعب من أوزبكستان يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانضمام لاعب أوزبكستاني للدوري الإنجليزي تكون أوزبكستان هي الجنسية رقم 118 في تاريخ الدوري.

وأصبح خوشانوف أول صفقات مانشستر سيتي الرسمية التي يتم الإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

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