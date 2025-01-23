كيكر: خوشانوف كان قريبا من ليفركوزن.. قبل أن يضاعف سيتي العرض ويقتنصه

الخميس، 23 يناير 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

توقيع عبد القادر خوشانوف لمانشستر سيتي

ذكرت جريدة كيكر أن عبد القادر خوشانوف مدافع مانشستر سيتي الجديد كان قريبا من الانضمام إلى باير ليفركوزن.

يوم الاثنين أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع عبد القادر خوشانوف مدافع لانس، كأول لاعب أوزبكي ينتقل لأحد فرق الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن ليفركوزن كان في مفاوضات متقدمة مع لانس لضم خوشانوف.

أخبار متعلقة:
كل ما قاله عمر مرموش بعد الانتقال إلى مانشستر سيتي مدير سيتي: العمل مع جوارديولا سيطور موهبة مرموش الهجومية الرائعة مرموش يتحدث عن تعاونه المنتظر مع هالاند مرموش الرابع وعربي آخر في القائمة.. أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي

وأضاف التقرير أن ليفركوزن عرض على نادي لانس ضمه مقابل 20 مليون يورو قبل أن يأتي مانشستر سيتي ويضاعف العرض ويفوز بخدماته.

وكلفت الصفقة مانشستر سيتي 40 مليون يورو.

ووقع خوشانوف على عقد مع مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم ونصف.

وأصبح خوشانوف أول لاعب من أوزبكستان يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبانضمام لاعب أوزبكستاني للدوري الإنجليزي تكون أوزبكستان هي الجنسية رقم 118 في تاريخ الدوري.

وأصبح خوشانوف أول صفقات مانشستر سيتي الرسمية التي يتم الإعلان عنها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

اللاعب الدولي الأوزبكي لفت الأنظار مع فريق لانس الفرنسي رغم أن عمره 20 عاما فقط

وانضم المدافع الأوزبكي إلى لانس في صيف 2023 مقابل 100 ألف يورو قادما من نادي إنرجيتيك بي جي يو في الدوري البيلاروسي.

ويتألق كوشانوف مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

فمنتخب أوزباكستان يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الإيراني المتصدر.

مانشستر سيتي عبد القادر خوشانوف باير ليفركوزن
نرشح لكم
قبل مرموش.. نجوم ارتدوا القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي الكشف عن سعر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو سكاي: تمت.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم فيجا من تشيلسي بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي.. أين يتواجد مرموش في قائمة أغلى اللاعبين العرب والأفارقة مرموش الرابع وعربي آخر في القائمة.. أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي كل ما قاله عمر مرموش بعد الانتقال إلى مانشستر سيتي القمة الأولى على ملعب الاتحاد.. موعد المواجهة المرتقبة بين مرموش وصلاح
أخر الأخبار
ألو إيجيبت يكشف لـ في الجول حقيقة حصول لاعبه على إنذارين أمام النجوم 6 ساعة | القسم الثاني
القسم الثاني ب - النجوم يطالب بإعادة مباراة ألو إيجيبت 6 ساعة | الكرة المصرية
"لما بدر منه بعد المباراة".. إيقاف مسؤول مهمات فريق الزمالك 7 ساعة | الدوري المصري
بيلد: ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع كيميتش 7 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير دنماركي: عرض لشراء وسام أبو علي يساوي ضعف ما دفعه الأهلي.. وموقف الأحمر 7 ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - أموريم يعادل فيرجسون ويقود يونايتد لفوز قاتل.. ونيس يسقط بمشاركة منعم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير - أسرع تجديد في التاريخ.. كواليس مفاوضات برشلونة مع أراوخو 8 ساعة | الدوري الإسباني
الريان يعلن تفاصيل إصابة بنشرقي.. ومدة غيابه 8 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد