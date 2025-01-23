سكاي: تمت.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم فيجا من تشيلسي

الخميس، 23 يناير 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

ريناتو فيجا - تشيلسي

توصل يوفنتوس لاتفاق مع تشيلسي لضم ريناتو فيجا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس سيدفع 4.5 مليون يورو لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد في تعاقده بند أحقية الشراء وهو ما يعني عودته لتشيلسي بنهاية الموسم.

أخبار متعلقة:
البداية ضد تشيلسي ولن يواجه كلوب بروج.. مواعيد مواجهات مرموش المقبلة مع مانشستر سيتي بعد غياب 5 مباريات.. تشيلسي يعود للانتصارات ويفوز على ولفرهامبتون الاتفاق مع الشقيق.. تقرير: تشيلسي يقترب من ضم مامادو سار أثليتك: تشيلسي يقطع إعارة تشالوبا إلى كريستال بالاس

وأشار التقرير إلى أن البلوز سيدفعون راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

البرتغالي البالغ 21 عاما خاض 18 مباراة منذ انضمامه للبلوز قادما من بازل في بداية الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع آخر.

ويشغل فيجا مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع والوسط المدافع.

ويعد فيجا ثاني لاعب ينضم ليوفنتوس في يناير الجاري بعد ألبرتو كوستا من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ويعمل يوفنتوس أيضا على ضم راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

ويستعد البيانكونيري للقاء نابولي يوم السبت المقبل في قمة الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ريناتو فيجا تشيلسي يوفنتوس
نرشح لكم
زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو كيكر: خوشانوف كان قريبا من ليفركوزن.. قبل أن يضاعف سيتي العرض ويقتنصه بعد انتقاله لـ مانشستر سيتي.. أين يتواجد مرموش في قائمة أغلى اللاعبين العرب والأفارقة مرموش الرابع وعربي آخر في القائمة.. أغلى 10 صفقات في تاريخ مانشستر سيتي كل ما قاله عمر مرموش بعد الانتقال إلى مانشستر سيتي القمة الأولى على ملعب الاتحاد.. موعد المواجهة المرتقبة بين مرموش وصلاح مدير سيتي: العمل مع جوارديولا سيطور موهبة مرموش الهجومية الرائعة "إينتراخت منزلي وسأتابعكم دائما".. رسالة مرموش الوداعية لجماهير فرانكفورت
أخر الأخبار
مباشر الدوري - بتروجت (0)-(0) المصري.. العارضة تمنع هدفا مبكرا 24 دقيقة | الدوري المصري
لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول 33 دقيقة | ميركاتو
تشكيل المصري - حمدي يعوض غياب جاد.. وبابا بادجي أساسي أمام بتروجت 35 دقيقة | الدوري المصري
مدرب نانت: مصطفى محمد لم يجد ناديا لينتقل له 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
أندية النرويج تطالب بإيقاف استخدام تقنية الفيديو محليا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الليبي يعلن ضم محمود كهربا.. واللاعب: أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم ساعة | الكرة المصرية
مع اقترابه من التأهل للمونديال.. منتخب أوزبكستان يعلن مدربه الجديد ساعة | آسيا
زميل جديد لـ سام مرسي.. إبسويتش تاون يضم إنسيسو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 4 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد