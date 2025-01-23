سكاي: تمت.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم فيجا من تشيلسي

توصل يوفنتوس لاتفاق مع تشيلسي لضم ريناتو فيجا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس سيدفع 4.5 مليون يورو لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه لا يوجد في تعاقده بند أحقية الشراء وهو ما يعني عودته لتشيلسي بنهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن البلوز سيدفعون راتب اللاعب خلال فترة الإعارة.

البرتغالي البالغ 21 عاما خاض 18 مباراة منذ انضمامه للبلوز قادما من بازل في بداية الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع آخر.

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ويشغل فيجا مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع والوسط المدافع.

ويعد فيجا ثاني لاعب ينضم ليوفنتوس في يناير الجاري بعد ألبرتو كوستا من فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ويعمل يوفنتوس أيضا على ضم راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة.

ويستعد البيانكونيري للقاء نابولي يوم السبت المقبل في قمة الجولة 22 من الدوري الإيطالي.